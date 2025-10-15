Ex-diretor do Vasco detona 777 Partners: ‘Péssima’

O ex-diretor de futebol do Vasco, Marcelo Sant'ana, fez duras críticas à 777 Partners e à condução da SAF cruzmaltina durante sua passagem pelo clube. Em entrevista ao canal Zona Mista, ele afirmou que a empresa americana foi “péssima para o Vasco” e deixou graves prejuízos financeiros e administrativos. Marcelo foi contratado pelo presidente Pedrinho e esteve à frente do futebol vascaíno entre junho de 2024 e maio de 2025.

- Foi péssima para o Vasco. Eu posso falar porque li os contratos, vi os descumprimentos que foram feitos. Me irrita o descaso com que a 777 tratou o Vasco da Gama - disse o ex-dirigente.

Segundo ele, a gestão da companhia acumulou dívidas e atrasos em pagamentos a atletas e empresários, o que chegou a colocar o clube em risco de sofrer transferban.

- Os jogadores contratados, a maioria dos jogadores era paga só a primeira parcela, não era paga mais nenhuma outra - relatou.

Sant'ana contou ainda que o Vasco precisou recorrer a manobras financeiras para evitar sanções da Fifa. Um dos exemplos citados foi o empréstimo do lateral-esquerdo Leandrinho ao Al-Shabab para abater parte da dívida pela compra de Paulinho.

- O Leandrinho, por exemplo, ele foi emprestado para o Al-Shaab para abater 50% da dívida pela compra do Paulinho e ampliar o prazo de pagamento dessa segunda parte da dívida, senão a gente teria um transferban em janeiro. Tiveram outros jogadores que a gente teve que fazer renegociações. Aos empresários não eram pagas as comissões, isso gera uma dificuldade extrema de você abordar o cara para trazer uma atleta dele.

Marcelo Sant'Ana antes de partida do Vasco contra o Melgar (Foto: Reprodução/Instagram @omarcelosantana)

O ex-dirigente do Gigante da Colina preferiu não analisar se foi correta ou não a ação judicial que “derrubou” a 777, mas afirmou que o legado da empresa no Vasco foi negativo.

- Se é o melhor caminho ter ido pela via judicial, se não é, aí eu deixo para a presidência do Vasco opinar, para o departamento jurídico que é competente também opinar e conduzir essa situação, mas como alguém que teve dentro do Vasco, eu digo que o trabalho desenvolvido foi muito ruim. Foi muito ruim, pelo aspecto econômico. O prejuízo que a 777 deixou ao Vasco, economicamente falando, foi absurdo.

Apesar das críticas à antiga gestora do clube, o ex-diretor fez questão de elogiar o atual presidente do clube, Pedrinho.

- Pedrinho é uma pessoa apaixonada pelo Vasco, um cara de ótimo caráter, fácil de lidar, sofre absurdamente com as dificuldades que o Vasco passa. Então, assim, ele tem uma superação como ser humano, que tem que ser valorizada, agora tem as dificuldades naturais de quem ocupa a cadeira da presidência - finalizou Marcelo Sant'ana .

