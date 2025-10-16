Botafogo acerta com ex-Vasco para o NBB; veja elenco completo
Glorioso estreia na segunda-feira (20), em General Severiano, contra o Fortaleza
Vai começar a temporada 2026/2026 do Novo Basquete Brasil, o NBB, e o Botafogo vai reforçado para a edição. Comandado pelo argentino Jorge Balbis, a equipe estreia na segunda-feira (20), em General Severiano, às 20h, contra o Fortaleza Basquete Cearense.
A maioria dos reforços já atuou pelo clube Torneio Abertura, em Brasília, disputado nas últimas semanas no Ginásio Nilson Nelson. Com a temporada batendo na porta, o Lance! traz o elenco alvinegro para o NBB.
A grande novidade é a contratação fechada na última quarta-feira (15). O ala/pivô Paulo Scheuer, que defendeu o Vasco da Gama na última edição, acertou com o Botafogo e já está regularizado. A diretoria ainda corre para fechar com, pelo menos, um ala e mais um ala-pivô. Ainda há vaga para um estrangeiro.
Botafogo na janela de transferências
No mercado, o Glorioso contratou o ala/armador Blake Marquardt, com passagem pela NBA G League no Wisconsin Herd, filiado ao Milwaukee Bucks, o ala/pivô Decensea White e o armador Kennh Dawkins, um dos grandes nomes de fora do país na história do NBB. Todos estavam no basquete mexicano.
Matheusinho, armador, e Augusto Alcassa, pivô, são os únicos remanescentes do elenco adulto da temporada passada. O Botafogo ainda acertou o retorno ala-pivô Emanuel, que jogou pelo clube de General Severiano na temporada 2023/2024.
Completam a lista jovens que se destacaram no time sub-22 jogando a LDB: Ibiapina, Klebinho, Felipe, João Davi, Daniel Duque e Jhow.
