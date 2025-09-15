Vasco já desperdiçou sete pontos com gols sofridos no fim dos jogos no Brasileirão

menu hamburguer
O torcedor vascaíno tem sentido na pele o peso de cada minuto jogado no Brasileirão 2025. O empate por 2 a 2 com o Ceará, no último domingo (14), com gol sofrido aos 49 minutos do segundo tempo, escancarou um padrão preocupante: o Vasco vem desperdiçando pontos preciosos nos momentos finais das partidas.

➡️ Coutinho x Neymar: Quem está mais próximo de voltar a Seleção Brasileira?

Com o gol de Pedro Henrique nos acréscimos, o Cruz-Maltino completou sete pontos perdidos em jogos onde sofreu gols após os 40 minutos do segundo tempo. Se tivesse mantido o placar em todas essas ocasiões, o time estaria hoje com 30 pontos e na 9ª colocação do campeonato — bem mais confortável do que a 15ª posição atual.

⏰ Gols sofridos após os 40 minutos do 2º tempo:

  • Vasco 2 x 2 Ceará – Pedro Henrique aos 49’
  • Vasco 2 x 3 Corinthians – Gustavo Henrique aos 40’
  • Internacional 1 x 1 Vasco – Carbonero aos 46’
  • São Paulo 1 x 3 Vasco – Ryan Francisco aos 48’
  • Fluminense 2 x 1 Vasco – Guga aos 43’
  • Vitória 2 x 1 Vasco – Renato Kayzer aos 45’
  • Corinthians 3 x 0 Vasco – João Victor (contra) aos 46’
Vegetti Vasco
Vegetti em campo na partida contra o Ceará (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

➡️ Léo Jardim sobre empate com o Ceára: ‘Entregamos dois pontos’

Gols no começo também atrapalham 

Se por um lado o time comandado por Fernando Diniz sofre no fim, por outro, também tem deixado escapar o controle dos jogos logo no início. Em três partidas, o time sofreu gols nos primeiros dez minutos, o que também custou caro: foram duas derrotas e um empate nessas ocasiões.

Gols sofridos antes dos 10 minutos do 1º tempo:

  • Juventude 2 x 0 Vasco – Nenê aos 3’
  • Vasco 1 x 1 Atlético-MG – Gabriel Menino aos 38 segundos
  • Vasco 0 x 2 Red Bull Bragantino – Guilherme aos 2’

➡️ Fernando Diniz analisa empate com o Ceará: ‘Frustra todo mundo’

Dos 33 gols sofridos pelo Vasco no Campeonato Brasileiro de 2025, 10 ocorreram em momentos críticos: antes dos 10 minutos do primeiro tempo ou após os 40 do segundo. Isso representa cerca de 30% de todos os gols sofridos pelo Gigante da Colina, evidenciando um problema recorrente de concentração nos minutos mais vulneráveis das partidas.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A repetição dos gols sofridos nos extremos das partidas levanta uma questão clara: o Vasco tem enfrentado problemas de concentração, tanto na entrada quanto na reta final dos jogos. Algo que precisa ser urgentemente corrigido pelo técnico Fernando Diniz.

