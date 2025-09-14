André Rizek compara rendimento de Coutinho com Neymar: ‘Bom argumento’

O meia Philippe Coutinho balançou as redes para o Vasco no confronto contra o Ceará, deste domingo (14), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Minutos após o gol do camisa 10 do clube carioca, o jornalista André Rizek realizou uma comparação entre ele e Neymar, do Santos.

Através de uma publicação nas redes sociais, o comunicador afirmou que o desempenho de Philippe Coutinho, no Brasil, está sendo superior ao de Neymar. Ele chegou a comentar sobre as dificuldades que ambos os jogadores enfrentam diante do elenco de apoio dos respectivos clubes.

- "O entorno não ajuda", é um bom argumento para falar do Brasileiro bastante discreto do Neymar. Mas olha o Coutinho… Está fazendo muito mais diferença jogando pelo Vasco - publicou o comunicador.

O gol de Philippe Coutinho, que originou o gatilho para a publicação do jornalista, aconteceu durante o primeiro tempo do confronto entre Vasco e Ceará. Na ocasião, o camisa 10 realizou uma cobrança de falta precisa para abrir o placar da partida aos 11 minutos. Veja o lance abaixo: