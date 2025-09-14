Com gol nos acréscimos, Vasco e Ceará empatam pela Série A
Cariocas e cearenses fizeram jogo movimentado em São Januário
Vasco e Ceará empataram por 2 a 2 na noite deste domingo (14), em São Januário, valendo pela 23ª rodada do Brasileirão. Philippe Coutinho e Cuesta marcaram para os mandantes, enquanto que Galeano e Pedro Henrique fizeram os gols cearenses.
Assim, o Cruz-Maltino está em 15º lugar no Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. Já o Vovô foi a 27 pontos, ocupando a 11ª posição na tabela.
Vovô marca nos acréscimos e arranca empate
No retorno do Brasileirão, Vasco e Ceará fizeram um jogo movimentado em São Januário. Philippe Coutinho, em seu centésimo jogo pela equipe carioca, abriu o placar no início ao acertar cobrança de falta.
A resposta alvinegra veio pouco depois. Os mandantes erraram na saída de bola, Paulo Baya seguiu no lance e exigiu boa defesa de Léo Jardim. No rebote, Galeano apareceu para empatar o jogo. Na sequência, Coutinho quase marcou seu segundo gol, mas parou em Bruno Ferreira.
Na reta final do 1º tempo, o Ceará teve duas chances de ficar na frente do placar. Primeiro, Léo Jardim espalmou chute forte de Pedro Raul. Depois, o goleiro se esticou para defender uma tentativa de Dieguinho.
No início do 2º tempo, Vegetti parou em nova defesa de Bruno Ferreira. Paulo Baya cobrou falta e Léo Jardim apareceu para tirar. A partida seguiu com muitas disputas no gramado.
O panorama do jogo mudou quando Rodriguinho, com poucos minutos em campo, foi expulso de forma direta após entrada em Barros. Tendo um a mais, o Vasco aumentou a pressão e chegou ao segundo gol com Cuesta, que completou cruzamento de Andrés Gomez.
Mesmo em desvantagem numérica, o Ceará seguiu atacando o adversário. Após finalização de Fernandinho, Léo Jardim deu rebote e Pedro Henrique apareceu para igualar o marcador. Assim, o Alvinegro arrancou um empate em São Januário.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO 2 X 2 CEARÁ
CAMPEONATO BRASILEIRO - 23ª RODADA
🗓️ Data e horário: domingo, 14/09/2025 - 20h30
📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Philippe Coutinho aos 12 min do 1º T e Cuesta aos 34 min do 2º T (VAS); Galeano aos 16 min do 1º T e Pedro Henrique aos 50 min do 2º T (CEA)
🟨 Cartões amarelos: Barros, Lucas Freitas e Andrés Gómez (VAS); Richardson e Fabiano Souza (CEA)
🔴 Cartão vermelho: Rodriguinho (CEA)
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
🏁 VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas (Carlos Cuesta) e Puma Rodríguez; Barros (David), Mateus Carvalho (Andrés Gomez) e Philippe Coutinho (Lucas Oliveira); Rayan, Vegetti e Nuno Moreira (Paulinho).
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson (Fernando Sobral), Dieguinho e Lourenço (Rodriguinho); Galeano (Pedro Henrique), Pedro Raul (Vina) e Paulo Baya (Fernandinho).
