Erci Faria comenta falha em lance de gol durante Vasco x Ceará: ‘É normal’

Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do brasileirão

imagem cameraEric Faria comentou lance de falha defensiva em Vasco x Ceará (Foto: Divulgação/Globo)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
21:00
O Vasco abriu o placar no confronto contra o Ceará, neste domingo (14), em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão, mas viu o adversário empatar minutos depois após uma falha na saída de bola. Durante a transmissão da partida, o jornalista Eric Faria analisou o lance.

Tudo começou quando o time carioca iniciou uma saída de bola em toques curtos entre zagueiros e o goleiro Léo Jardim. Contudo, o arqueiro se precipitou em dar um passe para Matheus Cocão, que completou a jogada com outro erro.

Em meio a sequência infeliz da saída de bola cruzmaltina, a bola sobrou com o atacante Paulo Baya, que em poucos toques, cortou a defesa do Vasco para finalizar. Léo Jardim conseguiu realizar a defesa em um primeiro momento, mas na continuação da jogada, a bola sobrou para Galeano, livre na área para marcar.

Durante a tranmissão da partida, pelo canal Sportv, Eric Faria comentou que determinado erro faz parte do estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. Ele chegou a classificar a jogada como normal, dentro do esquema tático do comandante cruzmaltino.

- É um risco que o Vasco corre sempre quando tenta esse tipo de jogada. É normal. Está dentro do que o Fernando Diniz entende, que seja o melhor jeito de jogar e construir. Mas o Cocão foi infeliz na saída de bola junto com o Léo Jardim, e o Ceará, teve inciativa de marcar alto. Teve a falha, mas também teve mérito do adversário - disse o comentarista.

