Ingressos esgotados: Maracanã terá casa cheia na decisão entre Vasco e Corinthians

A torcida do Vasco da Gama mais uma vez mostrou sua força. Os ingressos para o confronto decisivo contra o Corinthians, válido pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil, estão esgotados. A partida será disputada no dia 21 de dezembro, às 18h (de Brasília), no Maracanã, que promete receber um grande público para empurrar o Gigante da Colina em busca do título.

continua após a publicidade

➡️Dorival x Diniz: treinadores superam traumas na Seleção em final da Copa do Brasil

As vendas tiveram início na segunda-feira (16) e foram encerradas rapidamente, já no começo desta quarta-feira (17), evidenciando a enorme procura dos vascaínos por um lugar na finalíssima. A expectativa é de um estádio completamente lotado, criando um ambiente de pressão e festa nas arquibancadas.

Vasco bate o Fluminense nos pênaltis e volta à final da Copa do Brasil após 14 anos (Foto: PETER ILICCIEV/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

➡️ Vasco busca primeira vitória na Neo Química Arena em decisão contra o Corinthians

Clima de decisão desde o jogo de ida

Antes do duelo decisivo no Maracanã, Vasco e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo primeiro jogo da final. O confronto em São Paulo marca o início da disputa pelo título e será fundamental para definir o cenário da grande decisão no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Vivendo um momento de forte mobilização da torcida — refletido também no crescimento expressivo do número de sócio-torcedores — o Vasco chega à final embalado pelo apoio de sua massa. Com ingressos esgotados para o jogo da volta, o clube terá ao seu lado um Maracanã pulsante, pronto para empurrar a equipe rumo à conquista da Copa do Brasil.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.