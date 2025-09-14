Após o empate em 2 a 2 com o Ceára, o treinador do Vasco, Fernando Diniz, analisou a partida da equipe. Para o técnico, o time teve uma boa atuação, mas os erros individuias acabaram prejudicando o resultado final do jogo.

— O lance do PH ele podia ter chutado a bola e não chutou. Foi uma escolha dele. Quantas bolas ele chutou contra o Botafogo para frente? Chutamos muito mais do que saímos jogando. Isso é uma escolha do jogador e erros acontecem. Erros individuais então... hoje teve erro individual mais claro do que das outras vezes. Não vi erros individuais claríssimos, como você colocou no Atlético-MG, ou no Grêmio, Bragantino. O João Victor escorregou (contra o Grêmio), depois teve a falta, mas um lance que teve muita repercussão. Esse erro foi o menor dos problemas daquele lance. Escorregou, fez a falta, a bola saiu da área, desviou, voltou para a área. Futebol é um jogo de erro. Hoje tivemos erros que não costumamos cometer. Não tem nada a ver com o erro do Grêmio, que foi um escorregão.

O treinador também falou sobre a sensação de sofrer um gol nos acréscimos, mesmo estando com um jogador a mais em campo.

— São dois erros que nem tínhamos cometido parecidos e levado o gol. Lamentamos, é muito triste e frustra todo mundo, principalmente a torcida. A torcida tem que ficar triste mesmo, e sofrida. Todo mundo tem que ficar sofrido. O time não é que não performou, mas estava jogando muito bem no primeiro tempo até sofrermos o gol. A gente estava em cima do Ceará, com a marcação encaixada, o Ceará produzindo pouco. Depois que tomamos o gol demos uma desestabilizada, desorganizamos um pouco. No segundo tempo melhoramos na volta, depois desorganizamos de novo. O Ceará é um bom time. Se pegar os resultados deles, quase todos os jogos são empate, perde ou ganha pelo placar mínimo. É um time com defesa sólida, não é fácil. Tem seus méritos. Poderíamos ter jogado melhor. A equipe estava com boa desenvoltura até tomar o gol, depois se perdeu um pouco. Quando teve a expulsão tivemos, talvez, nosso melhor momento, soubemos aproveitar com as mexidas, tivemos chance de fazer o terceiro e depois o quarto gols, mas não fizemos. Infelizmente levamos o gol no lance derradeiro da partida.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 2 CEARÁ

CAMPEONATO BRASILEIRO - 23ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 14/09/2025 - 20h30

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Philippe Coutinho aos 12 min do 1º T e Cuesta aos 34 min do 2º T (VAS); Galeano aos 16 min do 1º T e Pedro Henrique aos 50 min do 2º T (CEA)

🟨 Cartões amarelos: Barros, Lucas Freitas e Andrés Gómez (VAS); Richardson e Fabiano Souza (CEA)

🔴 Cartão vermelho: Rodriguinho (CEA)

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

🏁 VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas (Carlos Cuesta) e Puma Rodríguez; Barros (David), Mateus Carvalho (Andrés Gomez) e Philippe Coutinho (Lucas Oliveira); Rayan, Vegetti e Nuno Moreira (Paulinho).

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson (Fernando Sobral), Dieguinho e Lourenço (Rodriguinho); Galeano (Pedro Henrique), Pedro Raul (Vina) e Paulo Baya (Fernandinho).