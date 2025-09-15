Após marcar um belo gol de falta no empate do Vasco contra o Ceará, Philippe Coutinho voltou aos holofotes da mídia e, junto a ele, Neymar. Amigos dentro e fora de campo, Neymar e Philippe Coutinho sempre viram alvo de comparações entre si. A proximidade desde as categorias de base, quando jogavam por Santos e Vasco, sempre gera uma "disputa" de opiniões sobre a qualidade e rendimento de ambos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O gol de Philippe Coutinho, que originou o gatilho para a discussão proposta pelo jornalista no vídeo acima, aconteceu durante o primeiro tempo do confronto entre Vasco e Ceará. Na ocasião, o camisa 10 realizou uma cobrança de falta precisa para abrir o placar da partida aos 11 minutos.

🟡Coutinho x Neymar: números pela Seleção Brasileira

Coutinho:

68 jogos (53 como titular)

21 gols

11 assistências

Neymar:

128 jogos

79 gols

59 assistências

Coutinho e Neymar em treino da Seleção Brasileira (Foto: Vanderlei Almeida/AFP)

Para Coutinho, "é fácil jogar com Neymar"

Neymar encanta não apenas torcedores e jornalistas, mas também seus companheiros. Um dos destaques do Vasco, o meia Phillipe Coutinho, rasgou elogios ao camisa 10 do Santos.

continua após a publicidade

- O Neymar é um craque, como todos podemos ver, decide muitos jogos e na nossa Seleção é fundamental. O conheço há muito tempo, desde a base, e jogar ao lado dele é um pouco fácil. A gente dá a bola nele e ele resolve - disse Coutinho, em entrevista coletiva em 2017.

Legado nos clubes formadores

Neymar - 1ª passagem no profissional (Santos)

225 jogos (203 titular)

136 gols

63 assistências

91 minutos para participar de gol

Coutinho - 1ª passagem no profissional (Vasco)

43 jogos (32 titular)

5 gols

2 assistências

434 minutos para participar de gol