Cicinho crava campeão entre Corinthians x Vasco: 'Vence os dois jogos'
Bola rola na Neo Química Arena nesta quarta-feira (17)
- Matéria
- Mais Notícias
Corinthians e Vasco se enfrentarão na noite desta quarta-feira (17) pelo jogo de ida da grande final da Copa do Brasil. O ex-jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira cravou quem será o grande campeão do torneio nacional.
Corinthians x Vasco será transmitido por três canais; confira narradores
Fora de Campo
Corinthians x Vasco: Vidente crava quem sai na frente na final da Copa do Brasil
Parceiro - r7
Vasco busca primeira vitória na Neo Química Arena em decisão contra o Corinthians
Vasco
Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, Cicinho cravou que o Vasco será campeão em cima do Corinthians.
➡️Corinthians x Vasco será transmitido por três canais; confira narradores
- Vasco joga sem a referência do Vegetti, mas com Rayan e Coutinho muito bem liderando a equipe. O Corinthians vai enfrentar um adversário muito forte, e eu acredito na vitória do Vasco nos dois jogos - cravou Cicinho sobre a final da Copa do Brasil.
Corinthians x Vasco pela final da Copa do Brasil
Corinthians e Vasco abrem as finais da Copa do Brasil nesta quarta-feira (16). Na Neo Química Arena, em São Paulo, as equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida da decisão da competição nacional.
O Timão chegou na decisão após eliminar Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro. Do outro lado, o Vasco garantiu vaga na final após superar União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR, CSA, Botafogo e Fluminense.
➡️Corinthians x Vasco: Vidente crava quem sai na frente na final da Copa do Brasil
O Corinthians busca o tetracampeonato da competição nacional. Anteriormente, o Timão conquistou o troféu em 1995, 2002 e 2009. Será a oitava decisão de Copa do Brasil do clube alvinegro. Campeão em 2011, o Vasco busca o bicampeonato. Corinthians x Vasco promete fortes emoções.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O Timão chega completo para o primeiro jogo da decisão. Entretanto, conta com sete pendurados: Rodrigo Garro, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon e André Ramalho.
O Vasco segue com desfalques importantes para a decisão. O técnico não poderá contar com Lucas Piton, Jair, Adson e Paulo Ricardo, que continuam entregues ao departamento médico e não têm condições de jogo para Corinthians x Vasco.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias