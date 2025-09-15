Léo Jardim sobre empate do Vasco: ‘Entregamos dois pontos’

O Vasco da Gama voltou a tropeçar dentro de casa. Na noite deste domingo (14), o Cruzmaltino ficou no empate por 2 a 2 com o Ceará, em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o time na 15ª colocação, agora com 23 pontos, ainda ameaçado pela zona de rebaixamento.

O empate teve sabor amargo para a equipe de Fernando Diniz, que vencia a partida e tinha um jogador a mais em campo, mas acabou cedendo o empate nos minutos finais. O goleiro Léo Jardim, um dos líderes do elenco, não escondeu a frustração ao avaliar o resultado da partida.

- A palavra certa é frustração. A gente estava com o resultado na mão, o jogo encaminhado, o time deles com um jogador a menos, e a gente ceder esse gol de empate realmente foi muito frustrante. Infelizmente, hoje, no vacilo, no final do jogo, a gente acabou entregando dois pontos de bandeja - lamentou o goleiro.

Paulo Henrique e Léo Jardim lamentam gol do Ceará nos últimos minutos da partida (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Vasco não vence em São Januário pelo Brasileirão desde o dia 17 de maio, e a sequência negativa como mandante tem contribuído para a pressão sobre o time na tabela. Apesar disso, Léo Jardim destacou a capacidade do grupo e pediu o apoio da torcida nesse momento delicado.

- A gente está numa situação desconfortável e trabalhando muito para sair dela o quanto antes. Sabíamos que esse era um jogo-chave, por isso a frustração é ainda maior. Mas esse grupo já deu provas de que pode reagir. Se eu posso pedir algo ao torcedor, é que continue nos apoiando. A gente precisa muito dele, principalmente aqui em São Januário.

O próximo compromisso do Gigante da Colina será no domingo (21), às 17h30, no clássico contra o Flamengo, no Maracanã.