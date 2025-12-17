Sete meses após a saída, Payet pode conquistar primeiro título da carreira com o Vasco

Fora do Vasco desde maio, Dimitri Payet pode conquistar o primeiro título da carreira, e com a camisa cruz-maltina. O francês participou da campanha da Copa do Brasil antes de deixar o clube e, se o troféu ficar no Rio de Janeiro, será incluído oficialmente entre os campeões.

Payet atuou em dois dos dez jogos do Vasco na competição, somando 33 minutos em campo. Ele participou dos confrontos contra União de Rondonópolis e Nova Iguaçu e deu uma assistência na primeira dessas partidas. Pela temporada, o meia disputou 17 jogos e não marcou gols. O clube decidirá se irá enviar a possível medalha ao meia.

O jogador deixou o Gigante há sete meses, pouco antes do encerramento do contrato. Contratado em meados de 2023, Payet encerrou a passagem pelo clube com 75 partidas, sete gols e 13 assistências.

Ao longo da carreira, o meia defendeu Le Havre, Marseille, Nantes, Lille e Saint-Étienne, na França, além do West Ham, da Inglaterra, e da seleção francesa. Em nenhuma dessas passagens levantou um título.

O Vasco inicia a decisão da Copa do Brasil nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). A partida de volta será no dia 21, às 18h30, no Maracanã.

