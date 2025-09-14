menu hamburguer
Torcedores do Vasco enlouquecem com lance de Philippe Coutinho: ‘Simples assim’

Cruzmaltino recebe o Ceará, em São Januário

imagem cameraPhilippe Coutinho completa 100 jogos pelo Vasco, neste domingo (14) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
21:01
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois da classificação na Copa do Brasil, o Vasco vai empatando com o Ceará, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um golaço de falta, o craque Philippe Coutinho abriu o placar para os donos da casa, e Galeano empatou o confronto, em São Januário.

No dia que completa 100 jogos com a camisa do Vasco, o meia recebeu muitos elogios nas redes sociais. Após a cobrança de falta, um dos vascaínos apontou que as atuações de Philippe Coutinho na temporada merecem uma convocação para a Seleção Brasileira. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, as equipes seguem estacionadas na parte de baixo da tabela de classificação. O Vasco precisa do resultado para escapar da luta contra o rebaixamento, enquanto uma vitória para o Ceará representa tranquilidade no Brasileirão.

