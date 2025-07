Confira a agenda de jogos do Vasco no mês de julho

Reta final de preparação para o retorno da temporada e o Vasco terá uma intensa maratona de jogos em julho. Os grupos se reapresentou no dia 23 de junho e desde então mantém as atividades pensando no restante do ano. O primeiro desafio Cruz-Maltino será contra o Botafogo, no próximo sábado (12).

Jogos do Vasco em julho

Data e horário Partida Local Competição 12 de julho (sábado) às 18h30 Vasco x Botafogo Mané Garrincha Brasileirão 15 de julho (terça-feira) às 21h30 Independiente del Valle x Vasco Estádio Olímpico Atahualpa Sul-Americana 19 de julho (sábado) às 17h30 Vasco x Grêmio São Januário Brasileirão 22 de julho (terça-feira) às 21h30 Vasco x Independiente del Valle São Januário Sul-Americana 27 de julho (domingo) às 18h30 Internacional x Vasco Beira-Rio Brasileirão 30 de julho (quarta-feira) às 19h CSA x Vasco Rei Pelé Copa do Brasil

O Vasco é o 13º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Cruz-Maltino está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na Sul-Americana, o time comandado por Fernando Diniz disputará os playoffs.

