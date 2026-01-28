Vasco inicia a temporada em processo de adaptação após saída de artilheiros

O Vasco o Brasileirão de 2026 diante de um grande desafio: reorganizar seu setor ofensivo após a saída de seus dois principais goleadores da última temporada. Juntos, Rayan e Pablo Vegetti foram responsáveis por exatamente metade dos 94 gols marcados pelo Cruz-Maltino em 2025.

Revelado nas categorias de base do clube, Rayan foi vendido ao Bournemouth, da Inglaterra. Vice-artilheiro da equipe na temporada passada, o jovem atacante balançou as redes 20 vezes e se consolidou como um dos principais destaques do Vasco no ano. Já Pablo Vegetti, artilheiro do time com 27 gols, rescindiu amigavelmente seu contrato e acertou com o Cerro Porteño, do Paraguai. Mesmo tendo terminado a temporada como reserva, o capitão foi peça fundamental na campanha cruz-maltina.

Vegetti e Rayan comemoram gol do Vasco contra o Cruzeiro (Foto: Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press)

Vasco busca reposição no mercado

Para minimizar o impacto das saídas, o Vasco se movimentou rapidamente no mercado de transferências. O principal reforço até o momento é o atacante Brenner, ex-Udinese. O jogador já está no Rio de Janeiro, realizou exames médicos e deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias.

Após passagem discreta pelo futebol italiano, Brenner chega com o objetivo de retomar o bom futebol apresentado no Brasil, especialmente sob o comando de Fernando Diniz, treinador com quem viveu seus melhores momentos no São Paulo e no Fluminense. Com mobilidade e capacidade de sair da área para particpar das jogadas, o atacante se encaixa no modelo de jogo proposto pelo técnico vascaíno.

Brenner, reforço do Vasco, conversa com a imprensa na chegada ao Rio de Janeiro (Foto: Maurício Luz / Lance!)

Outro nome que reforça o setor ofensivo é o colombiano Marino Hinestroza, contratado junto ao Atlético Nacional. Um dos destaques do futebol sul-americano, o atacante já havia sido alvo do Vasco na última janela, mas as negociações não avançaram à época. Desta vez, o Cruz-Maltino agiu rápido e superou a concorrência do Boca Juniors para fechar a contratação.

Hinestroza atua preferencialmente pelo lado direito do ataque e possui características semelhantes às de Andrés Gómez, seu compatriota que joga pelo lado oposto. Velocidade, drible e eficiência no jogo um contra um são algumas das principais virtudes do colombiano, que chega para agregar profundidade e agressividade ao ataque vascaíno.

Marino Hinestroza foi anunciado pelo Vasco (Foto: Reprodução Instagram Hinestroza)

Além das duas contratações, o Vasco segue no mercado em busca de mais um reforço ofensivo. Após a venda de Rayan, a diretoria intensificou a procura por um jogador já estabelecido, com capacidade de assumir protagonismo e chegar para ser titular, visando fortalecer o elenco para a disputa do Brasileirão.

