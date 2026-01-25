O meia colombiano Johan Rojas acertou com o Vasco por empréstimo até o fim da temporada. Revelado pelo La Equidad, Rojas deixou boa impressão no futebol colombiano antes de se transferir para o México. O meia é visto como um jogador de alto nível no país.

Em sua segunda partida com a camisa do Cruz-Maltino, Johan Rojas impressionou a torcida do Vasco, que elegeu o colombiano como um dos melhores em campo contra o Boavista.

Aos 23 anos, Rojas pertence ao Monterrey, onde disputou 22 partidas, com três gols e uma assistência. Em 2025, atuou emprestado ao Necaxa, entrando em campo 31 vezes, com dois gols e uma assistência, sendo utilizado com frequência pelo técnico Fernando Gago, apesar de não ter se consolidado como titular. Destro, o colombiano pode atuar centralizado — função hoje exercida por Philippe Coutinho — ou pelos lados do campo, principalmente pela esquerda. Além disso, soma convocações para a seleção colombiana sub-23 e chega a São Januário como uma opção versátil para o meio-campo e o setor ofensivo.

Como havia sido a estreia de Rojas?

Johan Rojas entrou em campo já aos 22 minutos do segundo tempo contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, e teve pouca amostragem, com estreia tímida. O colombiano se movimentou buscando os lados do campo e teve 20 ações com a bola, tentou cinco cruzamentos e acertou apenas um. Além disso, completou 11 de 12 passes, mas não participou de nenhuma jogada decisiva.

Vasco vence o Boavista por 3 a 0

O Vasco venceu o Boavista por 3 a 0 neste domingo (25), no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, e garantiu mais três pontos no Campeonato Carioca. A vitória foi marcada por uma atuação inspirada do lateral-direito Puma Rodríguez, autor de dois gols, além de um golaço do colombiano Andrés Gómez.