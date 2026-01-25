Lateral vive noite de artilheiro e garante vitória do Vasco sobre o Boavista
Gigante da Colina venceu por 3 a 0 com dois gols de Puma Rodríguez
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco venceu o Boavista por 3 a 0 neste domingo (25), no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, e garantiu mais três pontos no Campeonato Carioca. A vitória foi marcada por uma atuação inspirada do lateral-direito Puma Rodríguez, autor de dois gols, além de um golaço do colombiano Andrés Gómez.
Vasco encaminha saída de Paulinho para o Fortaleza em negociação definitiva
Vasco
Ferj divulga áudio do VAR na expulsão de Barros em clássico entre Flamengo e Vasco
Futebol Nacional
Hinestroza chega ao Rio e revela fator que o fez assinar com o Vasco: ‘Foi determinante’
Vasco
➡️ Aposte na partida entre Vasco e Mirassol na estreia do Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Como foi a partida entre Vasco e Boavista
Com foco na estreia do Brasileirão, o Vasco iniciou a partida com uma formação alternativa. Apenas Andrés Gómez, Lucas Piton, GB e Robert Renan começaram entre os titulares. Mesmo assim, o Gigante da Colina assumiu o controle da posse de bola desde os primeiros minutos, tentando furar o bloqueio defensivo do Boavista, que atuava com linhas baixas.
Apesar do domínio — o Vasco terminou o primeiro tempo com 73% de posse de bola —, as chances claras foram escassas. O destaque individual da etapa inicial foi o recém-contratado Johan Rojas, que buscava organizar o jogo pelo centro, mas muitas vezes se via isolado e com dificuldades para encontrar opções de jogo associativo. JP foi quem mais tentou se aproximar para tabelas.
O Boavista, por sua vez, apostava nos contra-ataques e nas bolas longas às costas da defesa vascaína. O goleiro Daniel Fuzato teve papel importante ao atuar de forma adiantada, quase como um líbero, saindo do gol para cortar lançamentos perigosos.
A equipe da casa chegou a balançar as redes ainda no primeiro tempo. Após desarme de Tito em Puma, a bola chegou a Isael, que marcou. No entanto, o árbitro anulou o lance ao assinalar falta de Brunão em Tchê Tchê na origem da jogada.
Apesar das boas escapadas do Boavista, foi o Vasco quem inaugurou o placar. JP acionou Andrés Gomez na esquerda, que cruzou e, após desvio Gabriel Caran, a bola sobrou para Puma chutar sem chances para o goleiro.
Na volta do intervalo, o Boavista precisou se lançar ao ataque em busca do empate, o que gerou dificuldades momentâneas para o sistema defensivo vascaíno. Em uma das melhores chances, Isael lançou Brunão, que finalizou forte da entrada da área. Daniel Fuzato fez grande defesa, e a bola ainda explodiu no travessão antes de sair para escanteio.
Mesmo com o Boavista melhor no momento, foi o Vasco quem ampliou. Rojas saiu da direita para o meio e encontrou uma bela enfiada de bola para Puma Rodríguez, que apareceu na área e finalizou com força, sem chances para o goleiro Lucas Maticoli.
O Vasco não desceu sua linhas e ainda colocou mais um gol no placar. Em erro na saída de bola do goleiro adversário, Rojas recuperou a posse e acionou Andrés Gómez, que arriscou de longa distância e marcou um verdadeiro golaço, aproveitando o posicionamento adiantado do arqueiro.
A partida também ficou marcada pelo retorno de Adson, que voltou a atuar após ficar fora desde julho de 2025, quando sofreu uma fratura na tíbia.
O que vem por aí?
O Vasco volta a campo na quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), para enfrentar o Mirassol, na estreia do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Cruz-Maltino assumiu a segunda colocação do Grupo A.
Já o Boavista, terceiro colocado do Grupo B, encara o Sampaio Corrêa na sexta-feira (30), às 19h (de Brasília).
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
✅ FICHA TÉCNICA
BOAVISTA X VASCO
CAMPEONATO CARIOCA - 4ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça;
🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos
🚩 Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
⚽Gols: Puma (2) (VAS) e Andrés Gómez
🟨 Cartões amarelos: JP (VAS) e Sandrinho (BSC)
🟥Cartões vermelhos: -
Escalação do Boavista
Lucas Maticoli; Cesinha, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda (Bruno Jesus) e Tito; Emanuel, Leandrinho (Kadu) e Isael; Berê (Sandrinho), Brunão e Fellipinho (Khawhan).
Escalação do Vasco
Fuzato; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (João Victor); Hugo Moura, Tchê Tchê (Adson) e JP (Thiago Mendes); Andrés Gómez (David), Rojas e GB (Estrella).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias