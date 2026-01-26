menu hamburguer
Saída de Rayan tira o Vasco do top 5 dos elencos mais valiosos do Brasileirão

Gigante da Colina ocupa a oitava posição no momento

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/01/2026
05:40
Rayan durante Vasco x Maricá (Foto: Matheus Lima/CRVG)
imagem cameraRayan está de saída do Vasco (Foto: Matheus Lima/CRVG)
A negociação de Rayan com o Bournemouth, da Inglaterra, teve impacto direto no ranking dos elencos mais valiosos do Campeonato Brasileiro. Com a saída do atacante, avaliado em 25 milhões de euros, o Vasco deixou de figurar entre os cinco elencos mais valiosos da competição, segundo dados do Transfermarkt.

O jogador viajou neste fim de semana para a Inglaterra para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube inglês. Sua transferência reduziu de forma significativa o valor de mercado total do elenco vascaíno, que agora aparece na 8ª colocação do ranking geral.

Mesmo com as recentes contratações de Brenner, avaliado em 4 milhões de euros, e Hinestroza, com valor estimado em 4,8 milhões de euros, o clube não conseguiu compensar totalmente a perda causada pela saída de Rayan.

O levantamento considera o valor de mercado atualizado de todos os jogadores que compõem os elencos das equipes que disputam o Brasileirão. Palmeiras e Flamengo seguem liderando com folga, enquanto clubes como Cruzeiro e Bahia completam o top-4.

Rayan comemora gol seu gol no jogo Vasco x Maricá (Foto: Alexandre Durãoo/ZIMEL PRESS/Gazeta Press)
Rayan comemora gol seu gol no jogo Vasco x Maricá (Foto: Alexandre Durãoo/ZIMEL PRESS/Gazeta Press)

Confira abaixo o ranking atualizado, com número de atletas e valor total dos elencos:

*Valores em euros

Palmeiras33€ 226,8 mi

Flamengo

29

€ 189,7 mi

Cruzeiro

34

€ 156,5 mi

Bahia

33

€ 122,4 mi

Fluminense

35

€ 112,8 mi

Corinthians

38

€ 112,0 mi

Botafogo

28

€ 103,4 mi

Vasco da Gama

34

€ 102,9 mi

RB Bragantino

37

€ 99,68 mi

Atlético Mineiro

36

€ 97,75 mi

Santos

36

€ 95,83 mi

Grêmio

37

€ 81,35 mi

São Paulo

35

€ 74,95 mi

Internacional

30

€ 66,15 mi

Athletico-PR

33

€ 44,43 mi

Vitória

35

€ 33,47 mi

Mirassol

32

€ 31,75 mi

Coritiba

32

€ 26,35 mi

Remo

35

€ 21,53 mi

Chapecoense

35

€ 14,63 mi

