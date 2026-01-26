Saída de Rayan tira o Vasco do top 5 dos elencos mais valiosos do Brasileirão
Gigante da Colina ocupa a oitava posição no momento
A negociação de Rayan com o Bournemouth, da Inglaterra, teve impacto direto no ranking dos elencos mais valiosos do Campeonato Brasileiro. Com a saída do atacante, avaliado em 25 milhões de euros, o Vasco deixou de figurar entre os cinco elencos mais valiosos da competição, segundo dados do Transfermarkt.
O jogador viajou neste fim de semana para a Inglaterra para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube inglês. Sua transferência reduziu de forma significativa o valor de mercado total do elenco vascaíno, que agora aparece na 8ª colocação do ranking geral.
Mesmo com as recentes contratações de Brenner, avaliado em 4 milhões de euros, e Hinestroza, com valor estimado em 4,8 milhões de euros, o clube não conseguiu compensar totalmente a perda causada pela saída de Rayan.
O levantamento considera o valor de mercado atualizado de todos os jogadores que compõem os elencos das equipes que disputam o Brasileirão. Palmeiras e Flamengo seguem liderando com folga, enquanto clubes como Cruzeiro e Bahia completam o top-4.
Confira abaixo o ranking atualizado, com número de atletas e valor total dos elencos:
*Valores em euros
|Palmeiras
|33
|€ 226,8 mi
Flamengo
29
€ 189,7 mi
Cruzeiro
34
€ 156,5 mi
Bahia
33
€ 122,4 mi
Fluminense
35
€ 112,8 mi
Corinthians
38
€ 112,0 mi
Botafogo
28
€ 103,4 mi
Vasco da Gama
34
€ 102,9 mi
RB Bragantino
37
€ 99,68 mi
Atlético Mineiro
36
€ 97,75 mi
Santos
36
€ 95,83 mi
Grêmio
37
€ 81,35 mi
São Paulo
35
€ 74,95 mi
Internacional
30
€ 66,15 mi
Athletico-PR
33
€ 44,43 mi
Vitória
35
€ 33,47 mi
Mirassol
32
€ 31,75 mi
Coritiba
32
€ 26,35 mi
Remo
35
€ 21,53 mi
Chapecoense
35
€ 14,63 mi
