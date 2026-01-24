Quem é Marino Hinestroza, reforço do Vasco?
Atacante colombiano chega ao Cruz-Maltino após ser disputado no mercado sul-americano
O Vasco terá Marino Hinestroza como o quarto reforço nesta janela de transferências. Um dos nomes mais "badalados" do futebol sul-americano, o atacante de 23 anos vem do Atlético Nacional, da Colômbia, e foi disputado por grandes times do continente antes de acertar com o Gigante da Colina.
O colombiano esteve próximo de se juntar ao Boca Juniors no início do mês, mas o Cruz-Maltino conseguiu atravessar o negócio e pagará cinco milhões de dólares (R$ 26,5 milhões) para contar com o jogador. No ano passado, Fluminense e Botafogo chegaram a disputar a contratação do ponta-direita, mas sem sucesso. O Lance! traz detalhes da carreira de Hinestroza.
Quem é Marino Hinestroza?
Destaque do Atlético Nacional, Hinestroza viveu a melhor fase da carreira em 2025. Aos 23 anos, o atacante se tornou o principal jogador da equipe e somou sete gols e nova assistências em 56 partidas. O desempenho que levou o jovem a ser convocado para a seleção da Colômbia.
Ponta veloz, driblador e com bom um contra um, Hinestroza atua preferencialmente pelo lado direito do ataque, mas que gosta de flutuar para setor central. Apesar de menos versátil, o ponta atrai comparações com Jhon Arias, colombiano ex-Fluminense e atualmente no Wolverhampton, pela baixa estatura e estilo vertical no ataque.
Passado 'esquecido' no Palmeiras
O que poucos lembram é que Hinestroza já teve uma passagem pelo futebol brasileiro. Em 2020, o Palmeiras contratou o jogador por empréstimo do América de Cali para a equipe sub-20. No entanto, após 38 jogos e oito gols em duas temporadas na base, o clube paulista considerou que ele não teria espaço no time profissional e o liberou em 2022.
Após ser liberado pelo Palmeiras, a carreira profissional de Marino Hinestroza demorou a engrenar. Em meados de 2022, ele acertou com o Pachuca, do México, mas a primeira temporada (22/23) foi de poucas oportunidades, com apenas 3 jogos como titular em 32 partidas. Na temporada seguinte (23/24), 9 titularidades em 13 jogos.
A afirmação veio apenas em 2024. Após uma passagem curta de seis meses pelo Columbus Crew, da MLS, onde foi vice-campeão da Concacaf Champions, ele retornou à Colômbia para defender o Atlético Nacional. Foi em seu país de origem que o meia-atacante finalmente explodiu, tornando-se protagonista e um dos principais jogadores da equipe.
