Lancepédia

Cruzeiro 0 x 3 Vasco no Brasileirão 2011; hat-trick de Diego Souza em MG

Meia decide com três gols na vitória vascaína sobre o Cruzeiro no Brasileirão.

São Paulo (SP)
Dia 15/03/2026
07:41
Diego Souza - Com a camisa do Vasco
imagem cameraDiego Souza marcou três vezes na vitória do Vasco sobre o Cruzeiro no Brasileirão de 2011. (Foto: Ramon Bitencourt/Lancepress!)
O confronto entre Cruzeiro e Vasco ocorreu em 2011, com vitória vascaína por 3 a 0.
Diego Souza foi o protagonista, marcando todos os gols da partida.
O Vasco dominou o jogo, aproveitando os espaços na defesa cruzeirense.
O confronto entre Cruzeiro e Vasco pelo Campeonato Brasileiro de 2011 terminou com uma atuação memorável de Diego Souza. Em partida disputada em Minas Gerais, o meia foi o grande protagonista da vitória vascaína por 3 a 0, marcando os três gols do jogo. O Lance! relembra Cruzeiro 0 x 3 Vasco no Brasileirão 2011.

Naquele momento da temporada, o Vasco vivia uma fase competitiva no Brasileirão e contava com um elenco experiente, que reunia nomes como Juninho Pernambucano, Dedé, Fernando Prass e Fellipe Bastos. Do outro lado, o Cruzeiro tentava reagir na competição com jogadores como Montillo, Fabrício e Fábio.

À noite, porém, seria totalmente dominada pelo camisa 10 vascaíno.

Cruzeiro 0 x 3 Vasco no Brasileirão 2011

O primeiro gol de Diego Souza

O Vasco começou a partida explorando velocidade pelos lados do campo e tentando aproveitar os espaços deixados pela defesa cruzeirense.

Aos 39 minutos do primeiro tempo, Diego Souza apareceu bem no setor ofensivo e abriu o placar para o time carioca, colocando o Vasco em vantagem antes do intervalo.

O gol deu tranquilidade à equipe visitante e mudou o panorama do jogo.

Ampliação no início do segundo tempo

Logo no início da etapa final, o Vasco voltou a marcar.

Aos 14 minutos do segundo tempo, novamente Diego Souza apareceu para finalizar e ampliar o placar para 2 a 0. O meia mostrava oportunismo e presença constante na área adversária.

Com a vantagem ampliada, o Vasco passou a controlar o ritmo da partida.

O hat-trick que selou a vitória

A atuação decisiva de Diego Souza foi completada nos minutos finais.

Aos 36 minutos do segundo tempo, o camisa 10 marcou novamente e fechou o placar em 3 a 0, completando um hat-trick diante do Cruzeiro.

O terceiro gol confirmou a grande noite do meia e transformou o jogo em uma das atuações individuais mais marcantes daquele Brasileirão.

Ficha técnica - Cruzeiro 0 x 3 Vasco no Brasileirão 2011

Cruzeiro
Fábio; Vítor, Cribari, Mauricio Victorino e Charles; Fabrício, Marquinhos Paraná, Walter Montillo, Roger e Everton; Bobô.
Entraram: Anselmo Ramón, Keirrison e Élber.
Técnico: Emerson Ávila.

Vasco
Fernando Prass; Fágner, Dedé, Renato Silva e Márcio Careca; Eduardo Costa, Rômulo, Fellipe Bastos e Juninho Pernambucano; Diego Souza e Élton.
Entraram: Allan, Leandro e Patric.
Técnico: Cristóvão Borges.

A noite de Diego Souza

A vitória por 3 a 0 ficou marcada principalmente pela atuação de Diego Souza, autor dos três gols vascaínos.

O meia viveu uma de suas noites mais inspiradas no Campeonato Brasileiro de 2011, liderando ofensivamente o Vasco e sendo decisivo na construção de uma vitória expressiva fora de casa contra o Cruzeiro.

