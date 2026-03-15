Cruzeiro 0 x 3 Vasco no Brasileirão 2011; hat-trick de Diego Souza em MG
Meia decide com três gols na vitória vascaína sobre o Cruzeiro no Brasileirão.
- Matéria
- Mais Notícias
O confronto entre Cruzeiro e Vasco pelo Campeonato Brasileiro de 2011 terminou com uma atuação memorável de Diego Souza. Em partida disputada em Minas Gerais, o meia foi o grande protagonista da vitória vascaína por 3 a 0, marcando os três gols do jogo. O Lance! relembra Cruzeiro 0 x 3 Vasco no Brasileirão 2011.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Naquele momento da temporada, o Vasco vivia uma fase competitiva no Brasileirão e contava com um elenco experiente, que reunia nomes como Juninho Pernambucano, Dedé, Fernando Prass e Fellipe Bastos. Do outro lado, o Cruzeiro tentava reagir na competição com jogadores como Montillo, Fabrício e Fábio.
À noite, porém, seria totalmente dominada pelo camisa 10 vascaíno.
Cruzeiro 0 x 3 Vasco no Brasileirão 2011
O primeiro gol de Diego Souza
O Vasco começou a partida explorando velocidade pelos lados do campo e tentando aproveitar os espaços deixados pela defesa cruzeirense.
Aos 39 minutos do primeiro tempo, Diego Souza apareceu bem no setor ofensivo e abriu o placar para o time carioca, colocando o Vasco em vantagem antes do intervalo.
O gol deu tranquilidade à equipe visitante e mudou o panorama do jogo.
Ampliação no início do segundo tempo
Logo no início da etapa final, o Vasco voltou a marcar.
Aos 14 minutos do segundo tempo, novamente Diego Souza apareceu para finalizar e ampliar o placar para 2 a 0. O meia mostrava oportunismo e presença constante na área adversária.
Com a vantagem ampliada, o Vasco passou a controlar o ritmo da partida.
O hat-trick que selou a vitória
A atuação decisiva de Diego Souza foi completada nos minutos finais.
Aos 36 minutos do segundo tempo, o camisa 10 marcou novamente e fechou o placar em 3 a 0, completando um hat-trick diante do Cruzeiro.
O terceiro gol confirmou a grande noite do meia e transformou o jogo em uma das atuações individuais mais marcantes daquele Brasileirão.
Ficha técnica - Cruzeiro 0 x 3 Vasco no Brasileirão 2011
Cruzeiro
Fábio; Vítor, Cribari, Mauricio Victorino e Charles; Fabrício, Marquinhos Paraná, Walter Montillo, Roger e Everton; Bobô.
Entraram: Anselmo Ramón, Keirrison e Élber.
Técnico: Emerson Ávila.
Vasco
Fernando Prass; Fágner, Dedé, Renato Silva e Márcio Careca; Eduardo Costa, Rômulo, Fellipe Bastos e Juninho Pernambucano; Diego Souza e Élton.
Entraram: Allan, Leandro e Patric.
Técnico: Cristóvão Borges.
A noite de Diego Souza
A vitória por 3 a 0 ficou marcada principalmente pela atuação de Diego Souza, autor dos três gols vascaínos.
O meia viveu uma de suas noites mais inspiradas no Campeonato Brasileiro de 2011, liderando ofensivamente o Vasco e sendo decisivo na construção de uma vitória expressiva fora de casa contra o Cruzeiro.
- Matéria
- Mais Notícias