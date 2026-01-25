Torcedores do Vasco se derretem por Andrés Gómez após golaço: 'Que achado'
Jogador marcou um belo gol de cobetura na vitória por 3 a 0 contra o Boavista
O Vasco venceu o Boavista por 3 a 0 neste domingo (25), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Durante a partida, o terceiro gol da equipe cruzmaltina chamou a atenção dos torcedores. O atacante colombiano Andrés Gómez marcou um belo gol por cobertura, aproveitando a saída equivocada do goleiro adversário. Nas redes sociais, a torcida vascaína não poupou elogios ao desempenho recente do atacante, destacando sua boa fase e qualidade técnica.
Veja gol de Andrés Gómez na partida entre Vasco e Boavista
Como foi a partida entre Vasco e Boavista
Com foco na estreia do Brasileirão, o Vasco iniciou a partida com uma formação alternativa e, mesmo assim, controlou a posse de bola desde o início diante de um Boavista fechado defensivamente. Apesar dos 73% de posse no primeiro tempo, o time teve dificuldades para criar chances claras. Johan Rojas foi o principal articulador, mas acabou encontrando dificuldade de encontrar seus companheiros em campo.
O Boavista chegou a marcar, mas o gol foi anulado por falta na origem. Pouco depois, o Vasco abriu o placar com Puma Rodríguez, após cruzamento de Andrés Gómez. No segundo tempo, o Boavista cresceu e parou em grande defesa de Fuzato, mas o Vasco foi eficiente: ampliou com Puma após bela assistência de Rojas e fechou o placar com um golaço de longa distância de Andrés Gómez, aproveitando erro na saída adversária.
✅ FICHA TÉCNICA
BOAVISTA X VASCO
CAMPEONATO CARIOCA - 4ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça;
🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos
🚩 Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
⚽Gols: Puma (2) (VAS) e Andrés Gómez
🟨 Cartões amarelos: JP (VAS) e Sandrinho (BSC)
🟥Cartões vermelhos: -
Escalação do Boavista
Lucas Maticoli; Cesinha, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda (Bruno Jesus) e Tito; Emanuel, Leandrinho (Kadu) e Isael; Berê (Sandrinho), Brunão e Fellipinho (Khawhan).
Escalação do Vasco
Fuzato; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (João Victor); Hugo Moura, Tchê Tchê (Adson) e JP (Thiago Mendes); Andrés Gómez (David), Rojas e GB (Estrella).
