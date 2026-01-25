menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Vasco se derretem por Andrés Gómez após golaço: 'Que achado'

Jogador marcou um belo gol de cobetura na vitória por 3 a 0 contra o Boavista

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/01/2026
23:12
Andrés Gómez - Vasco
imagem cameraAndrés Gómez comemora seu gol contra o Boavista (Foto: Matheus Lima/Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco venceu o Boavista por 3 a 0 neste domingo (25), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Durante a partida, o terceiro gol da equipe cruzmaltina chamou a atenção dos torcedores. O atacante colombiano Andrés Gómez marcou um belo gol por cobertura, aproveitando a saída equivocada do goleiro adversário. Nas redes sociais, a torcida vascaína não poupou elogios ao desempenho recente do atacante, destacando sua boa fase e qualidade técnica.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na partida entre Vasco e Mirassol na estreia do Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Veja gol de Andrés Gómez na partida entre Vasco e Boavista

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Como foi a partida entre Vasco e Boavista

Com foco na estreia do Brasileirão, o Vasco iniciou a partida com uma formação alternativa e, mesmo assim, controlou a posse de bola desde o início diante de um Boavista fechado defensivamente. Apesar dos 73% de posse no primeiro tempo, o time teve dificuldades para criar chances claras. Johan Rojas foi o principal articulador, mas acabou encontrando dificuldade de encontrar seus companheiros em campo.

continua após a publicidade
Puma Vasco
Puma Rodríguez comemora gol contra o Boavista (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Boavista chegou a marcar, mas o gol foi anulado por falta na origem. Pouco depois, o Vasco abriu o placar com Puma Rodríguez, após cruzamento de Andrés Gómez. No segundo tempo, o Boavista cresceu e parou em grande defesa de Fuzato, mas o Vasco foi eficiente: ampliou com Puma após bela assistência de Rojas e fechou o placar com um golaço de longa distância de Andrés Gómez, aproveitando erro na saída adversária.

✅ FICHA TÉCNICA
BOAVISTA X VASCO
CAMPEONATO CARIOCA - 4ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça;
🟨 Árbitro: Pierry Dias dos Santos
🚩 Assistentes: Gustavo Mota Correia e Carlos Henrique Cardoso de Souza
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
⚽Gols: Puma (2) (VAS) e Andrés Gómez
🟨 Cartões amarelos: JP (VAS) e Sandrinho (BSC)
🟥Cartões vermelhos: -

continua após a publicidade

Escalação do Boavista

Lucas Maticoli; Cesinha, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda (Bruno Jesus) e Tito; Emanuel, Leandrinho (Kadu) e Isael; Berê (Sandrinho), Brunão e Fellipinho (Khawhan).

Escalação do Vasco

Fuzato; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (João Victor); Hugo Moura, Tchê Tchê (Adson) e JP (Thiago Mendes); Andrés Gómez (David), Rojas e GB (Estrella).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias