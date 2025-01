Vasco faz proposta por Bruma, do Braga

O Vasco fez uma proposta para contratar Bruma, atacante português de 30 anos, que atua no Braga, de Portugal. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Joel Silva e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ América-MEX recusa nova proposta do Vasco por Brian Rodríguez; saiba detalhes

A proposta do Vasco é inferior ao que foi oferecido para Brian Rodríguez, do América-MEX. O Cruz-Maltino acenou com 6 milhões de euros (R$ 36 milhões na cotação atual) pelo atacante português, que tem interesse em jogar no Brasil.

Vale destacar que o Vasco enxerga Bruma como um jogador "mais pronto" do que os outros nomes que foi atrás nesta janela, como foram os casos de Wanderson (Internacional), Rony (Palmeiras) e, por último, Brian Rodríguez (América-MEX). O Cruz-Maltino esteve próximo de acertar a contratação do uruguaio, mas o clube mexicano só topou liberar o atacante no meio do ano.

continua após a publicidade

Esta não é a primeira vez que Bruma tem o nome vinculado a um clube brasileiro. Em 2022, o atacante esteve na mira do Botafogo a pedido do ex-técnico alvinegro, Luís Castro. Porém, o jogador acabou sendo contratado pelo Fenerbahçe, da Turquia, que na época era comandado por Jorge Jesus.

Após preencher as lacunas no sistema defensivo, o Vasco tem a ponta esquerda como prioridade máxima. O Cruz-Maltino já acertou cinco contratações nesta janela: o goleiro Daniel Fuzato, os zagueiros Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira, e o volante Tchê Tchê.

continua após a publicidade

Números de Bruma, alvo do Vasco, pelo Braga em Portugal

Bruma está no Braga desde janeiro de 2023 e é um dos destaques do time. A equipe é a 4ª colocada do Campeonato Português. Ao todo, o atacante marcou 13 gols e deu oito assistências em 31 jogos.

Vasco tenta a contratação de Bruma após desistir de Brian Rodríguez (Foto: Reprodução/Instagram @bruma_7)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco