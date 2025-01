Estreia de joia do Vasco é marcada por brincadeira com Carille, foto antiga e emoção

Lukas Zuccarello foi a grande sensação no último jogo do Vasco, na 6ª rodada do Campeonato Carioca. O jovem meia de 18 anos estreou com a camisa cruz-maltina na vitória por 1 a 0 sobre o Maricá.

Zuccarello faz parte de uma geração vitoriosa da base do Vasco. O meia foi um dos principais destaques desta edição da Copinha e é cercado de expectativa por parte dos torcedores.

O bom desempenho na Copinha fez Zuccarello ser integrado aos profissionais. Outros crias como Phillipe Gabriel e Euder também estão com o elenco principal.

Fábio Carille prometeu que vai usar mais os jogadores da base. No entanto, o técnico prega cautela, uma vez que não está conseguindo dar a atenção necessária aos jovens, em razão do calendário apertado.

- Esses jovens vão ganhar espaço comigo. Pensei muito em colocar o Zuccarello porque eu gosto de colocar quando já está com mais treino comigo, ele treinou muito pouco, veio da taça São Paulo há muito pouco tempo, e eu gosto de dar um suporte para que ele entre sempre e saiba muito bem o que fazer. Até brinquei que ele foi rodar para o meio de campo e deixou o Payet marcando o lateral, com 37 anos, aos 40 do segundo tempo. Brinquei com ele: "Foi legal a estreia? Vai voltar para a base". Eu vou ter muito cuidado nesse início, não estou conseguindo trabalhar, é jogo em cima de jogo, mas daqui a pouco a gente vai ter uma semana aberta, e eu vou estar mais perto desses jovens que estão vindo comigo, Lyncon, Luiz Gustavo, Euder, tem uns meninos aí que eu acompanhei na Copinha. Eu vou estar sempre de olho.

Após a estreia Zuccarello postou uma foto antiga ao lado de Tchê Tchê. O registro foi feito quando o volante jogava no Palmeiras e o cria do Vasco tinha apenas 10 anos e estava na base do Corinthians.

Zuccarello tietou Tchê Tchê quando pequeno (Foto: Reprodução/Instagram @lukasrochazuccarello)

Zuccarello também não escondeu a emoção por fazer a primeira partida oficial com a camisa do Vasco. O meia contou que "passou um filme na cabeça".

- Vem um filme à cabeça. Comecei a jogar futebol aos quatro anos. Vem um filme desde então. Todos que passaram por isso sabem disso. É uma emoção muito grande. Dá vontade de chorar.

Como Lukas Zuccarello chegou ao Vasco?

Lukas Zuccarello foi contratado pelo Vasco junto ao Sport, em 2022. O Cruz-Maltino adquiriu 50% dos direitos do meia e tem a opção de comprar mais 20% por R$ 500 mil. O jogador tem contrato com o clube até 2028.

