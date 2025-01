Brian Rodríguez não será jogador do Vasco, pelo menos nesta janela de transferências. Apesar de ter gostado dos valores oferecidos, o América-MEX recusou a nova proposta cruz-maltina. Saiba todos os detalhes abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Estreia de joia do Vasco é marcada por brincadeira com Carille, foto antiga e emoção

A nova proposta do Vasco consistia em 7 milhões de dólares (R$ 40 milhões na cotação atual) por parte dos direitos de Brian Rodríguez. O América-MEX disse "não" por não ter tempo hábil para preencher a lacuna que seria deixada pelo atacante uruguaio.

A janela de transferências mexicana fecha no dia 2 de fevereiro (domingo).

O América-MEX, por sua vez, aceitou liberar Brian Rodríguez no meio do ano. Porém, esta possibilidade é remota, tendo em vista que o Vasco quer e negocia a chegada de um ponta esquerda, que chegue para resolver o problema na posição.

continua após a publicidade

América-MEX topou liberar Brian Rodríguez ao Vasco no meio do ano (Foto: Reprodução/Instagram @brianrodriguez_10)

Longa negociação

As negociações entre Vasco e América-MEX, envolvendo Brian Rodríguez, duraram aproximadamente duas semanas. Inicialmente, o Cruz-Maltino fez uma proposta entre 4 e 4,5 milhões de dólares (R$ 23 e 26 milhões), que foi considerada baixa pelos mexicanos.

Com as saídas de Emerson Rodríguez, Leandrinho e Serginho, o Vasco abriu espaço no orçamento. Isso fez com que o clube pudesse oferecer um valor mais alto para a compra de Brian Rodríguez.

continua após a publicidade

Sabendo do interesse de Brian Rodríguez para vir ao Brasil, o Vasco insistiu na contratação do atacante. O uruguaio era considerado um jogador que se adaptaria com facilidade ao estilo de jogo proposto por Fábio Carille.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco