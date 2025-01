Entusiasta do futebol brasileiro, o terceiro melhor arqueiro do mundo, Marcus D'Almeida, surpreendeu ao revelar sua torcida no Campeonato Carioca de 2025. O atleta olímpico, que nunca escondeu seu amor pelo Vasco, disse em entrevista ao Lance!, na última quinta-feira (30), que neste ano a sua torcida vai para o estreante Maricá. Isso porque Marcus é maricaense de nascença e de coração, já que treina até hoje no município carioca.

- Eu fui lá no Engenhão assistir Botafogo x Maricá, pela primeira rodada do Carioca, porque eu sou de Maricá, né? Estou acompanhando desde o início e a minha torcida essa ano é do Maricá. Mas, mesmo se eles não ganhem o campeonato, acho que eles já estão fazendo uma competição excelente. O mais importante eles já estão fazendo, se mantendo na Série A do Carioca, eles já tem pontuação para isso. Agora estamos sonhando com a semi! - disse Marcus entusiasmado.

