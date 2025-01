Depay posta foto de Talles Magno com camisa de clube carioca

Memphis Depay abriu o baú de memórias na última quinta-feira (30). O jogador do Corinthians postou diversas fotos antigas em seu Instagram no universal "Dia de TBT", movimento nas redes sociais que popularizou a quinta-feira como um dia de recordar eventos anteriores. Dentro os diversos posts, Depay publicou uma foto do seu companheiro de Corinthians, Talles Magno, em sua passagem pelo Vasco. Veja;

A motivação da publicação parece ter sido a comemoração que Talles, ainda garoto, fez no Vasco, lembrando a tradicional comemoração de Memphis, tampando os ouvidos.

Talles Magno pede titularidade no Corinthians em 2025

Na última quarta-feira (29), no Moisés Lucarelli, o Corinthians venceu a Ponte Preta por 1 a 0 com gol de Talles Magno e garantiu a quarta vitória em cinco partidas no Campeonato Paulista.

O jogador fez três gols no torneio. Talles Magno decidiu o terceiro jogo pelo Timão, anteriormente, já havia marcado nas vitórias contra RB Bragantino e Velo Clube. Em boa fase, o atacante quer uma vaga no time titular.

Talles Magno é um dos atletas que mais aproveitou o período de testes promovido por Ramón Diáz na pré-temporada. O jogador igualou o número de gols que fez na última temporada, quando disputou 19 partidas. O Talles disputa posição com Memphis Dapay e Yuri Alberto, mas pode começar a pensar em uma vaga entre os titulares