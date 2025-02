O Vasco enfrenta o Fluminense, nesta quarta-feira (5), e fará o primeiro clássico na temporada sob o comando de Fábio Carille. Esta é a primeira prova de fogo do técnico em 2025. O Cruz-Maltino enfrenta o Tricolor às 21h30, no Estádio Mané Garrincha, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Carioca.

➡️ Vasco divulga lista de relacionados para clássico contra Fluminese pelo Carioca

Os clássicos são jogos com um sabor especial para o torcedor. Se for levado em consideração o retrospecto e aproveitamento de Carille, os vascaínos podem ficar animados. O técnico do Vasco tem um aproveitamento satisfatório.

O Lance! fez um levantamento levando-se em consideração apenas os clássicos brasileiros em que Carille comandou. Ao todo foram 20 vitórias em 39 partidas. O que significa um aproveitamento de 51%. Confira abaixo.

Vasco venceu o Fluminense no último encontro entre os clubes (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Santos (2024)

Palmeiras 2 x 1 Santos (Campeonato Paulista)

Santos 1 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista)

São Paulo 0 x 1 Santos (Campeonato Paulista)

Santos 1 x 0 Palmeiras (Campeonato Paulista)

Palmeiras 2 x 0 Santos (Campeonato Paulista)

5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas

Santos (2022)

Corinthians 1 x 2 Santos (Campeonato Paulista)

1 jogo e 1 vitória

Santos (2020/2021)

São Paulo 1 x 1 Santos (Brasileirão)

Santos 0 x 2 Palmeiras (Brasileirão)

Corinthians 2 x 0 Santos (Brasileirão)

3 jogos, 1 empate e 2 derrotas

Corinthians (2019)

Palmeiras 0 x 1 Corinthians (Campeonato Paulista)

Corinthians 2 x 1 São Paulo (Campeonato Paulista)

Corinthians 2 x 1 Santos (Campeonato Paulista)

Santos 1 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista)

São Paulo 0 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista)

Corinthians 2 x 1 São Paulo (Campeonato Paulista)

Corinthians 1 x 0 São Paulo (Brasileirão)

Santos 1 x 0 Corinthians (Brasileirão)

Santos 1 x 0 Corinthians (Brasileirão) Corinthians 1 x 1 Palmeiras (Brasileirão)

São Paulo 1 x 0 Corinthians (Brasileirão)

Corinthians 0 x 0 Santos (Brasileirão)

11 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas

Corinthians (2018)

Corinthians 2 x 1 São Paulo (Campeonato Paulista)

Corinthians 2 x 0 Palmeiras (Campeonato Paulista)

Santos 1 x 1 Corinthians (Campeonato Paulista)

São Paulo 1 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista)

Corinthians 1 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista)

Corinthians 0 x 1 Palmeiras (Campeonato Paulista)

Palmeiras 0 x 1 Corinthians (Campeonato Paulista)

Corinthians 1 x 0 Palmeiras (Brasileirão)

8 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Corinthians (2017)

Corinthians 1 x 0 Palmeiras (Campeonato Paulista)

Corinthians 1 x 0 Santos (Campeonato Paulista)

São Paulo 1 x 1 Corinthians (Campeonato Paulista)

São Paulo 2 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista)

Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Paulista)

Corinthians 2 x 0 Santos (Brasileirão)

Corinthians 3 x 2 São Paulo (Brasileirão)

Palmeiras 0 x 2 Corinthians (Brasileirão)

Santos 2 x 0 Corinthians (Brasileirão)

São Paulo 1 x 1 Corinthians (Brasileirão)

Corinthians 3 x 2 Palmeiras (Brasileirão)

11 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas

Total de clássicos em clubes brasileiros na carreira de Carille

39 jogos, 20 vitórias, 8 empates e 11 derrotas - 51% de aproveitamento.

