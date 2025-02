Coutinho e Payet jogaram juntos pela primeira vez no Vasco, nesta temporada, e sob o comando de Fábio Carille. No entanto, meias seguem sem empolgar quando estão em campo ao mesmo tempo pelo Cruz-Maltino.

Esse foi o sexto jogo em que Coutinho e Payet jogaram juntos. Dentro dessas partidas, a dupla só foi titular em uma oportunidade. Na ocasião, o Vasco perdeu por 3 a 0 para o São Paulo, na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os 142 minutos de Coutinho e Payet juntos pelo Vasco:

Atlético-GO 1 x 1 Vasco (10 minutos) Vasco 1 x 1 Atlético-MG (9 minutos) Vasco 2 x 2 Atlético-GO (24 minutos) São Paulo 3 x 0 Vasco (60 minutos) Cuiabá 1 x 2 Vasco (8 minutos) Vasco 2 x 2 Volta Redonda (31 minutos)

Contra o Volta Redonda, os meias estiveram juntos por 31 minutos. Coutinho começou como titular, enquanto Payet saiu do banco de reservas aos 22 minutos do segundo tempo. Carille gostou do que viu, mas pregou cautela e freou a empolgação.

- A gente tem que estar muito ajustado para isso acontecer. Ter sete jogadores, oito, e a compactação estar bem organizada, aí vai um tempo para que esses dois possam jogar. Com bola, sabemos que vai ter jogo, são jogadores qualificados. É o grupo entender a característica dos dois e os dois entenderem a característica de jogo. Mas eu penso que pode, quero ver mais, quero ver em trabalho, em treinamentos - analisou Carille após o empate do Vasco. E explicou a baixa minutagem de Payet:

- O Payet, por exemplo, jogou quarta e não treinou para o jogo de hoje, só recuperação. Ali na frente eu posso ter uma resposta melhor sobre isso - disse Carille.

Carille gostou de ver Coutinho e Payet juntos (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Na próxima rodada, o Vasco fará o primeiro clássico nesta temporada. O Cruz-Maltino enfrenta o Fluminense na quarta-feira (5), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A bola rola às 21h30.

