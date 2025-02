A ponta esquerda é o dilema do Vasco nesta janela de transferências. O Cruz-Maltino já tentou com cinco nomes e não teve sucesso para sacramentar as negociações. O último foi o português Bruma, que assinou com o Benfica, de Portugal.

continua após a publicidade

➡️ Vegetti alcança marca importante no Vasco e mira ‘recorde’ de Cano

No momento, o Vasco não conta com David, que se recupera de lesão. Jean David ainda não engrenou com a camisa cruz-maltina. Esses fatores fazem com que o clube tenha urgência na contratação de um atacante que atue pelo lado do campo. Isso sem contar a nítida deficiência no time por não ter o jogador que ataque o espaço.

O Vasco mirou alto na janela, tendo em vista que tem um valor no orçamento para investir nesta contratação. Os nomes tentados foram os de Tomás Cuello (Athletico-PR), Wanderson (Internacional), Ramón Sosa (Nottingham Forest-ING), Brian Rodríguez (América-MEX) e Bruma (Braga-POR).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Cuello

O atacante argentino foi o primeiro nome tentado pelo Vasco após o término do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino tentou envolver Cuello na negociação envolvendo o zagueiro Léo. No entanto, o Athletico-PR não aceitou os valores oferecidos.

Léo foi para o Athletico-PR e o Vasco tentou mais uma vez a contratatação de CUello. Porém, o clube paranaense queria 6 milhões de dólares (R$ 36 milhões na cotação atual), o que fez o Cruz-Maltino recuar. O atacante argentino fechou com o Atlético-MG.

continua após a publicidade

Cuello fechou com o Atlético-MG (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

Wanderson

Inicialmente, o Vasco tentou um empréstimo junto ao Internacional. O Colorado topou, mas Wanderson pediu um alto salário fora da realidade cruz-maltina.

Wanderson pediu um alto salário ao Vasco (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Ramón Sosa

O atacante paraguaio está no radar do Vasco desde que a 777 Partners estava no comando da SAF. Na época, Ramón Sosa jogava no Talleres, da Argentina.

O Vasco esbarrou na dificuldade em negociar com o Nottingham Forest, clube de Evangelos Marinakis, um dos interessados na SAF cruz-maltina. Além disso, o jogador não se mostrou interessado em deixar o futebol inglês.

Ramón Sosa atua em time comandado por Evangelos Marinakis (Foto: Reprodução/Instagram @ramon.sosa17)

Brian Rodríguez

Dos cinco nomes, Brian Rodríguez foi o segundo mais próximo de fechar com o Vasco. No entato, a negociação com o América virou uma novela mexicana.

O Vasco chegou a se acertar com Brian Rodríguez e chegou num valor que o América-MEX toparia vender o atacante. Contudo, em razão da proximidade do fim da janela de transferências, o clube mexicano só aceitou liberar o uruguaio no meio do ano, o que fez o Cruz-Maltino se retirar da negociação.

América-MEX só topou liberar Brian Rodríguez no meio do ano (Foto: Reprodução/Instagram @brianrodriguez_10)

Bruma

O atacante foi o nome mais próximo de fechar com o Vasco. O Cruz-Maltino se acertou com o Braga e com o jogador. Só faltava a assinatura do clube português. O Benfica atravessou a negociação e fechou com o atleta.

Bruma estava interessado em vir para o Brasil e jogar pelo Vasco. Ocorre que pesou o interesse do atacante em jogar a Champions League, o que pode deixa-lo perto da seleção portuguesa.