O Vasco divulgou a lista de relacionados o primeiro clássico sob o comando do técnico Fábio Carille. O Cruz-Maltino enfrenta o Fluminense às 21h30 desta quarta-feira (5), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca.

Não será desta vez que os vascaínos vão ver Mauricio Lemos entre os relacionados. O zagueiro, que foi contratado para ser titular ao lado de João Victor, segue em processo de recondicionamento físico.

Em comparação aos nomes que estavam na partida contra o Volta Redonda, o Cruz-Maltino tem quatro mudanças na lista de relacionados. Jean David e o Pablo foram convocados, enquanto Phillipe Gabriel e Maxsuell não vão para o clássico.

Lista de relacionados do Vasco para clássico contra o Fluminense

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;

Laterais: Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Victor Luís;

Zagueiros: João Victor, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Souza;

Volantes: Hugo Moura, Jair, Mateus Carvalho e Tchê Tchê;

Meias: Coutinho, Lukas Zuccarello, Maxime Dominguez, Paulinho e Payet;

Atacantes: Alex Teixeira, Bruno Lopes, Jean David e Vegetti.