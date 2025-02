Vasco recebe o Fluminense, nesta quarta-feira (5), em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), e as equipes entram em campo no Mané Garrincha, Brasília (DF). O confronto será transmitido pela Band, em canal aberto, Premiere e Canal GOAT. ➡️ Clique para assistir no Premiere

Como chegam os clubes?

Após empate contra o líder do Campeonato Carioca, o Vasco chega para o confronto ainda como o único clube invicto na competição. Na tabela, o Cruz-Maltino está com 13 pontos e ocupa o segundo lugar, logo atrás do Volta Redonda, que assume a liderança devido ao número de vitórias.

Já na parte de baixo da tabela, o Fluminense também vem de um empate da última rodada, ao igualar no placar por 1 a 1 com o Boavista, em casa. Com apenas uma vitória na temporada, o Tricolor está com apenas sete pontos, após sete rodadas disputadas, e ocupa a 10ª colocação, duas acima da zona de rebaixamento.

Confira as informações do jogo entre Vasco e Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FLUMINENSE

8ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Mané Garrincha, Brasília (DF)

📺 Onde assistir: Band, Premiere e Canal GOAT

🟨 Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães

🚩Assistentes: Gustavo Mota Correia e Daniel de Oliveira Alves Pereira

📺 VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fabio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Tchê Tchê, Jair, Paulinho, Coutinho, Alex Teixeira e Vegetti.



FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva e Fuentes; Martinelli (Nonato), Hércules e Jhon Arias; Serna, Canobbio e Germán Cano.

