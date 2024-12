O Vasco está definido para enfrentar o Cuiabá na última partida do Brasileirão. A equipe conta com duas modificações em relação ao time que venceu o Atlético-MG.

Puma Rodríguez e Leandrinho serão titulares na lateral direita e lateral esquerda, respectivamente. Isso porque Paulo Henrique e Lucas Piton estão suspensos. A dupla recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspensa.

O restante do time foi mantido pelo técnico interino, Felipe. O comandante manteve o esquema com quatro jogadores no meio-campo, além de Alex Teixeira ao lado de Vegetti no ataque.

Escalação do Vasco para enfrentar o Cuiabá

O Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Puma, João Victor, Léo e Leandrinho; Jair, Hugo Moura, Mateus Carvalho e Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti.

Cuiabá e Vasco se enfrentam neste domingo (8), às 16h, na Arena Pantanal. A partida é válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

