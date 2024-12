O Vasco venceu o Atlético-MG por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (4), em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vegetti e Philippe Coutinho, ambos no segundo tempo, foram os autores dos gols do Cruz-Maltino em São Januário.

Após ficar cinco jogos sem ganhar na competição, a vitória fez o Vasco chegar aos 47 pontos. Agora, o Cruz-Maltino ocupa provisoriamente a 11ª posição na tabela do Brasileirão e deixou encaminhada a vaga na Copa Sul-Americana 2025. Já o Atlético-MG estacionou na 13ª colocação, com 44 pontos.

Como foi o jogo?

Vasco e Atlético-MG protagonizaram um primeiro tempo morno em São Januário. As equipes praticamente não ofereceram perigo a Léo Jardim e Everson. O Cruz-Maltino teve uma chance com Alex Teixeira, aos 18 minutos, enquanto o Galo ameaçou com Hulk, logo em seguida, aos 19.

A emoção ficou para o segundo tempo, quando o Vasco abriu o placar com Vegetti, aos seis minutos. Philippe Coutinho deu uma passe açucarado para o atacante, que emendou de primeira, para colocar o Cruz-Maltino em vantagem.

Ainda deu tempo de o Vasco ampliar. O time recuperou a bola e saiu em contra-ataque. Piton recebeu e cruzou na medida para Coutinho emendar de primeira e marcar o segundo do Cruz-Maltino na partida. O jogo também foi marcado pelo retorno de Paulinho, do Vasco, aos gramados.

Vasco venceu o Atlético-MG no Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O que vem pela frente?

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco viaja até Mato Grosso, onde enfrenta o Cuiabá às 16h de domingo (8), na Arena Pantanal. Já o Atlético-MG recebe o Athletico-PR, nos mesmos dia e horário, na Arena MRV.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 2 x 0 ATLÉTICO-MG

37ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Vegetti (6' do 2ºT) e Philippe Coutinho (18' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Vegetti, Paulo Henrique e Lucas Piton (VAS); Guilherme Arana (CAM);

🟥 Cartões vermelhos: -

💸 Renda: R$ 861.476,00

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 17.074 (com 16.950 pagantes).

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Felipe)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton (Leandrinho); Jair (Sforza), Hugo Moura (Paulinho), Mateus Carvalho e Coutinho (Payet); Alex Teixeira (Maxime Dominguez) e Vegetti.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Saravia, Battaglia, Júnior Alonso e Guilherme Arana (Alisson); Fausto Vera, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Rubens; Hulk e Deyverson (Vargas).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA-SP) e Douglas Pagung (ES);

4️⃣ Quarto árbitro: Leo Simao Holanda (CE);

🖥️ VAR: Daiane Muniz (FIFA-SP).