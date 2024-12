Jogo do Vasco hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jogo hoje, o Vasco encara o Cuiabá pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Gigante da Colina venceu o seu rival pelo placar de 1 a 0. A partida terá início a partir das 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do serviço de pay-per-view do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

O Vasco terá que se contentar com a vaga para a Sul-Americana neste final de temporada; já que uma vaga para a Libertadores é improvável; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Vasco chega para o jogo de hoje depois de ter vencido o Atlético-MG pelo placar de 2 a 0, diante de sua torcida. Pelo Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina tem três derrotas, um empate e uma vitória em seus últimos cinco confrontos, ocupando a décima posição. A equipe carioca praticamente não tem mais chances de se classificar para a Libertadores, mas já está classificado para a Sul-Americana da próxima temporada.

Já o Cuiabá vem para esta partida já rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. A equipe perdeu para o Fluminense na última rodada, pelo placar de 1 a 0, o que deixou a equipe do Centro-Oeste na lanterna da competição. Em seus últimos cinco confrontos, são três derrotas e dois empates.

continua após a publicidade

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Cuiabá x Vasco (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Cuiabá x Vasco

Brasileirão Série A - 38ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 08 de dezembro, 16h

📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

📺 Onde assistir: Premiere

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽Escalações prováveis de Cuiabá e Vasco

Cuiabá

Pasinato; M. Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Junior Tavares; Fernando Sobral, Lucas Mineiro e Denilson; Eliel, Isidro Pitta e Clayson - Técnico: Bernardo Franco.

Desfalques: Walter, Empereur e Ramon (Suspensos); André Luis (Lesionados).

Vasco

Léo Jardim; Puma, João Victor, Léo e Leandrinho; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Jair e Philippe Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti - Técnico: Felipe.

continua após a publicidade

Desfalques: Lucas Piton e Paulo Henrique (Suspensos); JP, Estrella, David e Adson (Lesionados).