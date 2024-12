Ex-Vasco, Gabriel Pec conquista primeiro título da MLS

O LA Galaxy venceu o New York Red Bulls, por 2 a 1, neste sábado (7), na final da Major League Soccer, a liga de futebol dos Estados Unidos. Com isso, Gabriel Pec, ex-jogador do Vasco conquistou a sua primeira taça do campeonato estadunidense.

Os gols da partida no Dignity Health Sports Park foram marcados por Paintsil e Joveljic para o LA Galaxy. Já Sean Nealis descontou para o New York Red Bulls.

Gabriel Pec já tinha sido campeão pelo LA Galaxy. Na ocasião, a equipe norte-americana venceu o Seattle Sounders, por 1 a 0, na final da Conferência Oeste.

O LA Galaxy é o maior vencedor da MLS. Ao todo, o time de Gabriel Pec tem seis títulos da principal liga de futebol profissional dos Estados Unidos. A equipe norte-americana volta a levantar a taça após 10 anos.

O título do LA Galaxy coroa a grande temporada de Gabriel Pec, que deixou o Vasco no início do ano. O atacante foi eleito a contratação do ano da MLS.

Como foi o ano de Gabriel Pec, ex-Vasco, pelo LA Galaxy?

Gabriel Pec viveu um ano mágico pelo LA Galaxy. Ao todo, o atacante revelado pelo Vasco marcou 21 gols e deu 19 assistências em 41 jogos. O camisa 11 tem contrato com o clube norte-americano até dezembro de 2028.

