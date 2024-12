A relação entre a torcida do Vasco e Bolasie, atacante do Criciúma, é de altos e baixos. Nos primeiros jogos da temporada, uma goleada de 4 a 0 em casa estremeceu os ânimos com o jogador, que reconquistou a simpatia da torcida com o seu carisma nas redes sociais. Por isso, o francês dedicou uma mensagem aos torcedores vascaínos na reta final da temporada.

O Cruz-Maltino não venceu o Tigre nos dois duelos entre as equipes esse ano. Na quarta rodada do Brasileirão, um balde de água fria. Em apenas duras derrotas sofridas em São Januário em 2024, a primeira delas foi a goleada de 4 a 0, com grande atuação de Bolasie, que culminou na demissão do técnico Ramón Díaz.

No segundo turno, mais um jogo de emoções, protagonizado pelo atacante. O francês abriu o placar logo aos seis minutos. O Vasco conseguiu a virada, com gols de David e Rayan, mas no último minuto da partida, ele apareceu novamente. Bolasie cravou o empate do Criciúma aos 49 minutos do segundo tempo, para a frustração dos torcedores cruz-maltinos.

Agora, com o Tigre já rebaixado, o jogador divulgou uma declaração à torcida do Vasco, que interagiu com ele durante a temporada. Chamado de 'carrasco', o francês retribuiu o carinho da torcida e demonstrou respeito ao clube carioca.

– Só uma mensagem rápida para meus amigos do Vasco. Obrigado por todos os comentários e mensagens, vocês apareceram em grande número e força. Essa é a torcida que eu conhecia! Sei que muitos de vocês passaram noites sem dormir nos dois jogos contra nós. Lembro até do vídeo de vocês esperando do lado de fora do seu campo de treinamento usando meu nome e perguntando: "como vocês podem deixar esse cara fazer isso?". Para mim isso é uma marca de respeito. Na vida o respeito é conquistado... não espero as coisas acontecerem para depois falar! Falo na frente dos outros e faço o que preciso fazer, mas já disse isso antes e repito, meu respeito por esse clube é enorme! Histórico e uma ótima cultura. Deus abençoe a todos... agora vou me concentrar no meu último jogo da temporada e continuar aproveitando esse lindo país e a energia que ele me dá.

O Vasco é o atual décimo colocado e entra em campo neste domingo (8), em duelo contra o Cuiabá, pela última rodada do Brasileirão, a partir das 16h (de Brasília). Já o Criciúma encara o Bragantino, em partida decisiva, que pode culminar no rebaixamento do Massa Bruta.

