Vasco anuncia Consórcio Tradição como novo patrocinador oficial

O Vasco da Gama anunciou neste domingo (8) que assinou um contrato de patrocínio com o Consórcio Tradição, uma das maiores administradoras de consórcio do Brasil. O acordo será válido até o final de 2026 e o logo da empresa fará sua estreia na camisa do Gigante da Colina na partida contra o Cuiabá, na última rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

Vasco enfrenta o Cuiabá na última rodada do Brasileirão com objetivos importantes visando 2025

- Estamos muito felizes em anunciar o Consórcio Tradição como o novo patrocinador oficial do Vasco! Essa parceria chega em um momento marcante, com o clube retomando seu lugar de destaque no cenário internacional. Agradecemos ao Consórcio Tradição pela confiança em nosso projeto e por se unir a nós neste capítulo especial da nossa história. Mais do que um apoio, essa união reflete valores e propósitos compartilhados, fortalecendo a conexão com a nossa imensa torcida e impulsionando o Vasco rumo a novas conquistas. Juntos, vamos levar o Vasco ainda mais longe! - comemorou Henrique Guterres, Gerente Executivo de Marketing e Comercial do Vasco.

Apesar de aparecer estampada no esterno da camisa dos jogadores na partida deste domingo (8), o logo do Consórcio Tradição ficará posicionado no meião dos atletas a partir das próximas partidas.

continua após a publicidade

Partida entre Vasco e Cuiabá no primeiro turno do Brasileirão 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O contrato entre a marca e o clube determina também a criação do "Consórcio Vasco da Gama", um produto exclusivo para os torcedores do Cruz-Maltino em que cada consórcio vendido terá uma parte financeira repassada ao clube.

- Essa parceria une duas grandes tradições: a paixão da torcida vascaína e o nosso compromisso de realizar sonhos. Como patrocinador oficial, queremos fortalecer o Vasco dentro e fora de campo, construindo um futuro de conquistas juntos - declarou Laércio Geronasso, sócio do Consórcio Tradição.

continua após a publicidade

A parceria foi intermediada pela Monday Marketing Esportivo em conjunto com a equipe comercial do Vasco da Gama.