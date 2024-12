Vasco enfrenta o Cuiabá na última rodada do Brasileirão com objetivos importantes visando 2025 Cruz-Maltino ainda tem pretensões mesmo terminando competição no meio da tabela

Vasco joga contra o Cuiabá na última rodada do Brasileirão (Foto: Matheus Lima/Vasco)