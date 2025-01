O Vasco está escalado para enfrentar o Boavista, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino entra em campo com algumas novidades entre os titulares.

➡️ Cruz-Maltino encara o Boavista pelo Carioca no último desafio antes da estreia de Carille e do elenco principal

As principais novidades são as presenças de Paulo Henrique, Hugo Moura e Mateus Carvalho entre os titulares. O Cruz-Maltino está dando minutagem para alguns jogadores antes da estreia do elenco principal.

Além disso, Jean David e Maxime Dominguez, que entraram em campo no decorrer da partida contra o Bangu, também começam a partida contra o Boavista. Daniel Fuzato segue na meta cruz-maltina, tendo em vista que Pablo não se recuperou da lesão no dedo.

Escalação do Vasco para enfrentar o Boavista

O Vasco vai a campo com: Daniel Fuzato; Paulo Henrique, Souza, Luiz Gustavo e Victor Luís; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Maxime Dominguez e Jean David; Bruno Lopes e Serginho.

Cruz-Maltino tem novidades entre os titulares (Foto: Divulgação/Vasco)

Vasco e Boavista se enfrentam neste domingo (19), às 19h, no Estádio Eucyzão, em Bacaxá.