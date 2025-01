As quartas de final da Copinha terminam neste domingo (19) com duas partidas envovendo gigantes do futebol brasileiro: Palmeiras, Vasco, Grêmio e Corinthians. Copinha: onde assistir, horários e locais dos quatro jogos das quartas de final.

Neste sábado, uma das duas semifinais já foi definida. O São Paulo derrotou o Cruzeiro por 3 a 1, em Jaú, e vai tentar o seu quinto título da competição (levantou a taça nas edições de 1993, 2000, 2010 e 2019). O avdersário do Tricolor Paulista nas semifinais será o Criciúma, que mesmo dentro da Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, derrotou a Ferroviária, dona da casa, por 1 a 0, com gol de Adriano.

Copinha: onde assistir às quartas de final

Sábado (18 de janeiro)

São Paulo* 3 x 1 Cruzeiro, em Jaú (SP)

Criciúma* 1 x 0 Ferroviária-SP, em Araraquara (SP)

*Classificados

Domingo (19 de janeiro)

20h30

Corinthians x Vasco, em Santo André (SP) – Cazé TV

21h30

Palmeiras x Grêmio, em Barueri (SP) – Sportv

Erick Belé comemora gol contra o Audax-SP (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar

O regulamento do mata-mata da Copinha determina que o vencedor de cada partida avança para a fase seguinte. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga acontece em disputa de pênaltis.

Copinha: onde assistir e calendário das próximas fases

Quartas de final: 18 e 19 de janeiro (Sportv e CazéTV)

Semifinais: 21 e 22 de janeiro (Sportv e CazéTV)

Final: 25 de janeiro (Globo, Sportv e CazéTV)