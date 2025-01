Por onde anda Felipe Maestro, ex-Vasco e Flamengo?

Felipe, apelidado de Maestro, é uma das figuras mais marcantes do futebol brasileiro. Com um estilo de jogo refinado e uma visão de jogo privilegiada, Felipe fez história em clubes como Vasco da Gama e Flamengo. Sua trajetória como jogador é repleta de títulos e momentos inesquecíveis, mas sua relação com o futebol não terminou após pendurar as chuteiras. Felipe continua contribuindo para o esporte, agora fora das quatro linhas, desempenhando um papel importante na formação e condução de novas gerações. O Lance! te conta por onde anda Felipe.

A trajetória de Felipe no futebol

Felipe começou sua carreira profissional no Vasco da Gama em 1996, onde rapidamente chamou atenção por sua habilidade e criatividade. Foi no Vasco que ele conquistou seus primeiros títulos importantes, incluindo o Campeonato Brasileiro de 1997 e a Libertadores de 1998. Sua versatilidade permitia que atuasse tanto como meia quanto lateral-esquerdo, o que o tornava uma peça-chave em qualquer esquema tático.

Após o sucesso inicial no Vasco, Felipe teve passagens pelo Palmeiras e Atlético Mineiro, ambos por empréstimo, antes de tentar a sorte no exterior. Em 2002, ele se transferiu para o Galatasaray, da Turquia, onde teve uma experiência curta, mas que contribuiu para sua bagagem internacional.

Felipe voltou ao Brasil em 2003 para jogar no Flamengo, onde se destacou como líder técnico da equipe. Ele teve um papel importante nas conquistas da Copa do Brasil de 2006 e no fortalecimento do elenco rubro-negro em competições nacionais. Sua habilidade com a bola nos pés e sua precisão nos passes fizeram dele um dos grandes destaques do time.

No final da carreira, Felipe retornou ao Vasco, onde ajudou o clube a vencer a Copa do Brasil de 2011. Ele se despediu dos gramados como um dos jogadores mais respeitados de sua geração, conhecido por sua elegância em campo e liderança dentro e fora das quatro linhas.

Clubes da carreira

1996–2002: Vasco da Gama

2001: → Palmeiras (empréstimo)

2001: → Atlético Mineiro (empréstimo)

2002–2003: Galatasaray

2003–2004: Flamengo

2005: Fluminense

2005–2010: Al-Sadd

2010–2012: Vasco da Gama

2012–2013: Fluminense

A vida após os gramados

Felipe iniciou sua carreira como treinador pouco tempo depois de se aposentar. Em 2017, ele assumiu o comando do Tigres do Brasil, marcando sua estreia como técnico. Desde então, Felipe passou por clubes como Bangu, Confiança e Volta Redonda, sempre mostrando dedicação e empenho em sua nova função.

Em 2024, Felipe retornou ao Vasco da Gama, desta vez como treinador, assumindo o desafio de liderar o clube em um momento de reconstrução. Sua experiência como jogador e seu conhecimento tático são fatores que ele utiliza para inspirar e orientar os atletas sob seu comando.

Além de sua atuação como técnico, Felipe também é ativo em projetos sociais relacionados ao esporte, ajudando a promover o futebol em comunidades carentes e incentivando o desenvolvimento de jovens talentos.

Por onde anda Felipe?

Atualmente, Felipe vive no Rio de Janeiro e está totalmente focado em sua carreira como treinador. Seu vínculo com o futebol permanece forte, e ele continua sendo uma figura influente no cenário esportivo brasileiro. A passagem de Felipe pelo Vasco como treinador é vista por muitos como uma oportunidade para resgatar a identidade vencedora do clube e trazer de volta a filosofia de jogo que ele mesmo representava em campo. Porém, Felipe retornou à posição de diretor de futebol do clube.

Com uma carreira marcada por títulos, Felipe, o Maestro, ainda é lembrado pelos torcedores como um dos maiores talentos de sua geração. Seja nos gramados ou à beira do campo, Felipe continua escrevendo sua história no futebol brasileiro.