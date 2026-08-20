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Vasco está definido para o jogo decisivo contra o Olimpia; veja a escalação

Cruz-Maltino vai com força máxima para buscar a classificação às quartas de final da Sul-Americana, mas terá duas mudanças

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 17:48
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Puma Rodríguez
Puma Rodríguez na partida entre Vasco x Atheltico-PR (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco está escalado para enfrentar o Olimpia nesta quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Conforme antecipado pelo Lance!, o técnico Pedro Emanuel optou por escalar força máxima na partida decisiva, que vale uma vaga nas quartas de final da competição.

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Como também antecipado pelo Lance!, alguns jogadores seriam reavaliados pelo Departamento de Saúde e Perfomance (DESP). Após a análise do setor ficou definido que Paulo Henrique e Tchê Tchê começam no banco de reservas por controle de carga. Para as vagas, Pedro Emanuel promoveu as entradas de Puma Rodríguez e Ramon Rique, respectivamente. Outra mudança é a entrada de David na vaga de Spinelli.

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Com isso, o Vasco entra em campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Ramon Rique; Adson, Andrés Gómez e David.

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Pedro Emanuel, técnico do Vasco
Pedro Emanuel, técnico do Vasco (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Jogadores que viajaram, mas estão fora

Alguns jogadores viajaram com o elenco para o Paraguai e participaram do cronograma de treinamentos, mas não foram relacionados para a partida. São eles: Pablo, Wallace, Euder, JV Fonseca, Bruno Lopes e Paulinho.

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Colidio e Santiago Sosa também viajaram com o grupo. Apesar de os dois já terem estreado pelo Vasco no Campeonato Brasileiro, os reforços ainda não estão inscritos para esta fase da Sul-Americana e, por isso, não podem atuar contra o Olimpia.

Além deles, Jair, que se recupera de uma lesão no adutor da coxa, e Rojas, com um edema na coxa direita, também estão fora da decisão.

➡️ Jair vai desfalcar o Vasco por cerca de um mês

Escalação do Olimpia

O técnico do Olimpia, Pablo Sánchez, também definiu a equipe que começa a partida. O time paraguaio vai a campo com: Olveira; Cáceres, Bentaberry, Gamarra e Matus; Sánchez, Fernando David e Cardozo; Delmás, Benítez e Braian Romero.

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Após o empate no jogo de ida, no Rio de Janeiro, Vasco e Olimpia decidem nesta quinta-feira quem avança às quartas de final da Sul-Americana.

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✅ FICHA TÉCNICA
OLIMPIA X VASCO
SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL - VOLTA

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Defensores Del Chaco
📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming).
🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Héctor Bergalo (URU)
🖥️ VAR: Antonio Garcia (URU)

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