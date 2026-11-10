A passagem pelas categorias de base de Vasco e Botafogo ajudou a construir a trajetória de JP Galvão no futebol. Entre mudanças de posição, conquistas e oportunidades no profissional, o lateral acumulou experiências em dois dos principais clubes do Rio de Janeiro e dividiu vestiário com jogadores que posteriormente ganharam projeção nacional e internacional. Em entrevista ao Lance!, o atleta relembrou momentos importantes da carreira, destacou os treinadores que contribuíram para sua evolução e falou sobre os aprendizados acumulados ao longo dos últimos anos.

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A história de JP no futebol carioca começou em São Januário. Depois de passar aproximadamente três a quatro anos no Tigres, o jogador recebeu a oportunidade de defender o Vasco e iniciou uma nova etapa da carreira. Na época, atuava como volante, mas uma necessidade da equipe sub-20 acabou provocando uma mudança que influenciaria seu futuro dentro de campo.

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— É... Eu cheguei como meio-campista ali, volante, segundo/primeiro volante. E no meu primeiro jogo eu tive três assistências. Então, na estreia já foi aquela alegria, emoção. E num jogo na Copa do Brasil, pelo sub-20, tinha um companheiro suspenso e o treinador perguntou se eu poderia fazer. Falei que sim, que faria. E nisso eu fui me adaptando, fui aprendendo, porque nunca tinha feito ali. Nunca tinha jogado naquela posição. E foi complicado. Como é até hoje, às vezes é complicado por conta porque a minha primeira posição é ser meio-campista. Mas fui adaptando, aprendendo, estudando e hoje eu faço as duas.

A adaptação aconteceu durante uma partida da Copa do Brasil Sub-20, quando um companheiro estava suspenso. Mesmo sem experiência na lateral, JP aceitou a função e passou a estudar as características da posição. A versatilidade se tornou uma das marcas de sua trajetória.

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JP Galvão relembra geração do Vasco com Rayan e Marlon Gomes

Durante a passagem pela base vascaína, JP dividiu o elenco com jogadores que posteriormente conquistaram espaço no futebol profissional. Entre eles estavam Gabriel Pec, Andrey Santos, Marlon Gomes, Rayan e Figueiredo. O lateral também participou de conquistas importantes, como o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Supercopa da categoria.

Ao recordar aquela geração, o jogador destacou que os mais jovens já demonstravam qualidade e frequentemente atuavam em categorias acima da idade.

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— Cara, é muito legal porque são um pouco mais novos, né? São um pouquinho mais novos que eu. A gente... só que já sabia que ali tinha qualidade, que a rapaziada era diferente. Então eles sempre jogavam na categoria acima junto com a gente. E foram campeões junto com a gente: Carioca, Copa do Brasil, Supercopa... E hoje é maneira, é legal para caramba de ver agora Seleção... Marlon Gomes foi agora, Rayan que já tá, tipo Premier League e tudo... E é pô, fico feliz. Fico feliz pela rapaziada.

As conquistas também tiveram importância na preparação para o futebol profissional. Depois de uma boa participação na Copinha de 2022, JP recebeu a primeira oportunidade de permanecer definitivamente no elenco principal do Vasco.

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— Cara, totalmente. Totalmente, porque ali a gente estava com um pé no sub-20, um pé no profissional, até pela idade também. E conquistar esses títulos foram muito importantes para a gente, para a carreira em si. Creio que também para os outros outros atletas, os outros jogadores. E teve a Copinha também. A gente jogou a Copinha de 2022. A gente foi bem na Copinha, nosso time também era muito bom. E nisso, depois da Copinha, foi quando eu tive a primeira oportunidade de ficar no profissional tipo definitivo, né.

Na transição, o lateral também teve contato com jogadores experientes, entre eles Nenê. JP contou que a presença de atletas com trajetórias consolidadas ajudava a diminuir a ansiedade dos jovens que estavam chegando ao profissional.

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— Ah, mais o mais o básico, né? Ali, tipo treino, alguma resenha na hora ali assim... E é importante também para o nosso lado assim, a gente que tá chegando no profissional, ele ajudava bastante a gente, todos os mais jovens assim. E esse contato é muito importante, né, cara, para a gente. A gente que tá subindo fica meio nervoso, meio ansioso, aquela ansiedade que fica batendo, e eles tranquilizam a gente. Dá essa forma de tranquilizar.

JP Galvão em ação pelo Vasco (Foto: João Pedro Isidro/Vasco)

Lúcio Flávio foi importante na transição para o profissional do Botafogo

Em 2022, JP Galvão iniciou uma nova etapa da carreira ao deixar o Vasco e acertar com o Botafogo para defender a equipe B (Sub-23). Sob o comando de Lúcio Flávio, o lateral evoluiu e conseguiu se aproximar do elenco profissional, até conquistar espaço na equipe principal.

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O jogador apontou a relação com o treinador como um dos fatores mais importantes daquele período. Além da liberdade para conversar, JP também exerceu a função de capitão da equipe, o que fortaleceu a relação entre os dois.

— Que nem a gente tá falando, acho que do Lúcio Flávio. Porque ele dava essa liberdade de poder conversar com ele. A gente tinha essa liberdade de poder conversar com ele. Fui capitão também da equipe, do time. Então tinha mais essa liberdade ainda. E ele também tinha tipo... Chegava, sabia falar com a gente também assim, conseguia conversar... Então tinha essa troca. Então acho que ali foi quando tipo teve a noção do profissional, tipo de um clube gigante.

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A mudança de clube também representou uma alteração na maneira como JP enxergava o próprio futuro. Se no Vasco o foco ainda estava principalmente na formação, no Botafogo a possibilidade de chegar ao profissional já era tratada como um objetivo próximo.

— Cara, então, acho que quando eu chego no Botafogo, eu chego com a mentalidade de poder ajudar na equipe B com o Lúcio Flávio, mas pensando já no profissional. De poder ir bem, jogar bem, atuar bem e poder ir para o profissional. E o Lúcio Flávio mesmo falava isso comigo, entendeu? Então a gente tinha essa conversa. Então eu já comecei a botar aquilo ali na minha cabeça, então creio que essa parte do Vasco foi mais a base mesmo. E lógico, o sonho de poder jogar no profissional e tal... Mas creio que no Botafogo estava mais perto de ser concretizado, sabe? Acho que essa é a palavra, estava mais perto de ser concretizado ali.

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Lucio Flávio em treino no Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Lateral relembra experiência no Botafogo em 2023

Já integrado ao elenco profissional, JP Galvão recebeu oportunidades durante o Campeonato Brasileiro de 2023. Naquele período, o Botafogo viveu uma campanha de destaque, mas acabou perdendo a liderança e deixando escapar o título nas rodadas finais.

O lateral recordou a responsabilidade de atuar em um grupo experiente e destacou a importância de aproveitar cada oportunidade recebida. Entre as lembranças daquela temporada, citou a partida contra o Bahia, no Estádio Nilton Santos, como um dos momentos marcantes.

— Cara, eu chego no Botafogo em 2022 para o time B com o Lúcio Flávio, que foi muito importante também na minha carreira ali, com a evolução que eu tive com ele, com as conversas que eu tinha com ele, com a liberdade que ele dava também de poder conversar com ele. E fiz essa transição meio que rápido, né, já para o profissional social do Botafogo assim. E fiquei no elenco, já estava definitivo no elenco, tive a oportunidade de poder jogar. E, cara, a sensação era a sensação única de poder estar no campo, né? Ainda mais por ser um moleque novo com um time experiente, com caras que já tinham rodado muitos lugares, muitos times top. E quando essas oportunidades apareciam, para mim era como se fosse a última, né? É como se fosse a última.

Sobre a campanha, JP também apontou a perda do título como um dos maiores aprendizados de sua carreira. O jogador destacou que o grupo trabalhava diariamente em busca da conquista e que a mudança de cenário na reta final trouxe uma lição sobre humildade e preparação.

— Com certeza. Com certeza foi acho que com o que eu mais aprendi assim no futebol. Por conta que quando estava ganhando, eu estava aprendendo da mesma forma, só que quando começou a cair, que ninguém esperava isso, nem a gente que estava lá também, porque a gente trabalhava todo dia para poder ser campeão. E dependia só da gente. E com isso, com essa derrota, vem um aprendizado, né, cara? Do pezinho no chão, de poder estar sempre com humildade, sempre buscando aprender mais. E isso eu levo agora para o resto da minha carreira.

JP Galvão em ação pelo Botafogo (Foto: Reprodução)

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JP Galvão destaca competitividade das Séries B e C

Depois de deixar o Botafogo, o lateral passou por diferentes clubes do futebol brasileiro, entre eles Inter de Limeira, Chapecoense e Guarani. As experiências também permitiram que o jogador conhecesse outras realidades do esporte, especialmente nas divisões inferiores.

JP apontou a passagem pela Inter de Limeira, em 2024, como um dos períodos mais importantes de sua trajetória recente. O Campeonato Paulista foi destacado pelo atleta como uma competição que contribuiu para seu desenvolvimento.

— A Inter de Limeira, com certeza, em 2024. Joguei o Paulista lá. Com certeza ali foi um ano que eu também ali eu aprendi muito também no Campeonato Paulista. Então tiro ali como um aprendizado muito grande. E esse ano também tiro pelo Paysandu, por ter ganhado agora três títulos também no Paysandu. Acho que essas duas marcaram muito, essas duas passagens.

O lateral também comparou as diferenças entre os campeonatos estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na avaliação dele, o aspecto financeiro e o apoio da Federação Paulista ajudam a explicar a competitividade encontrada na competição.

— Então, acho que lá o financeiro conta. O financeiro, a Federação conta. Então para você montar um elenco competitivo eu acho, creio eu que seja mais fácil pela Federação ajudar muito os clubes. Porque você tem os times grandes, que são, né? E tem os os menores que você consegue montar times muito bons com os jogadores de todos os cantos, muitos atletas maneiros, legais, bons para caramba, que eu já tive muito contato com muito... Até por ter jogado lá também, querendo ou não, novo, mas já tive contato com muita gente. Então eu já joguei dois Paulistas, né? Joguei 2024 e joguei 2025. Então eu sei bem o que que é. Então eu acho que para mim, na minha opinião é isso. É a parte financeira de conseguir montar um elenco bom com pouco tempo de de campeonato, é o que conta muito.

Ao falar especificamente das Séries B e C, JP ressaltou que a exigência competitiva é uma característica constante dessas competições. Para o jogador, a necessidade de manter a intensidade durante os 90 minutos é um dos principais desafios.

— Então, creio eu que competitividade é o que mais tem na B e na C. Para você ser campeão ou para você subir, o time tem que ser competitivo. Na Série A também tem que ser. Todo de qualquer forma você tem que ser competitivo, mas na Série A você pega um time que tem mais qualidade, um time que joga de uma outra forma... E na Série B e na C você tem que ser competitivo todos os jogos. Todos os jogos, o tempo todo, os 90, 100 minutos você tem que ser competitivo. Porque sai menos gols, sai... sei lá, você se defende mais, você ataca mais, você não tem aquele às vezes aquele equilíbrio... Então acho que a competitividade é muito importante na B e na C.