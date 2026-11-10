As eleições para a presidência do Vasco acontecem no próximo sábado (14), quando os sócios do clube vão escolher quem estará à frente da instituição no próximo triênio. Na semana que antecede a votação, o Lance! entrevista os quatro candidatos ao cargo para apresentar suas propostas, ideias e projetos para o futuro do clube.

O primeiro entrevistado será Raul Lima Neto, da chapa "O Vasco é Para Quem Acredita". A composição conta com Paulo Ganime como 1º vice-presidente e Pedro de Menezes Reis como 2º vice-presidente. Já José Hamilton Mandarino de Mello é o candidato à presidência da Assembleia Geral.

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Quem é Raul Lima Neto?

Atualmente presidente do Jockey Club Brasileiro, Raul Lima Neto liderou iniciativas de reestruturação do complexo da Gávea. Em seu material de campanha, o candidato destaca projetos e eventos realizados durante sua gestão, como a Arena Jockey, a expansão do Rio Open, torneio de tênis, e o Rio Gastronomia.

Confira a entrevista completa de Raul Lima Neto

Balanço da gestão: qual é a sua avaliação da atual gestão do Vasco? Quais foram os principais acertos e erros da administração de Pedrinho?

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- A atual gestão passou por um momento de dificuldade institucional e jurídica com o processo de falência do investidor anterior da SAF, retomou o controle e conduziu um novo processo de venda, conforme o desejo da maior parte da torcida e dos sócios. Isso merece reconhecimento. O balanço também mostra que o clube ficou em segundo plano: as finanças, a reforma de São Januário, as sedes e a vida social, os esportes olímpicos e a relação com o sócio. Nossa candidatura vem para cuidar justamente desses desafios, missão do presidente do Clube a partir de agora.

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SAF: qual será a sua postura em relação à proposta de aquisição de 90% da SAF por um grupo ligado a Marcos Lamacchia que já foi aprovada nos ritos internos do clube? Caso o negócio seja concretizado, como pretende fiscalizar a atuação do novo investidor e preservar os interesses do clube associativo?

- A venda foi aprovada pelo Conselho Deliberativo e pelos sócios em Assembleia Geral, com cerca de 90% dos votos, bem como pela nossa torcida. Nosso papel será apoiar a conclusão da transação junto aos órgãos competentes, tocar uma transição o mais fluida possível e garantir que o contrato seja cumprido em sua integralidade. O contrato prevê, entre outros pontos, R$ 500 milhões em aportes no futebol até 2030, investimentos no CT e na base, proibição de distribuir dividendos e de vender a participação por 10 anos, e mecanismos de cobrança em caso de descumprimento. Vamos criar um acompanhamento permanente desses compromissos, com o Conselho Fiscal, e prestar contas ao sócio com relatórios periódicos e públicos. Outro papel fundamental da gestão será viabilizar a reforma de São Januário e amarrar contratualmente junto à SAF direitos e responsabilidades sobre nosso estádio e sobre os direitos dos estatutários em relação a ingressos, dois pontos que não foram bem endereçados no acordo encaminhado.

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Participação do associativo: qual deve ser o papel da associação na administração do futebol a mudança de controle da SAF? Como garantir que o Vasco associativo mantenha sua relevância?

- O clube associativo não administra o futebol no dia a dia e não deve querer administrar. Mas é dono de 10% da SAF, tem voto nas matérias que a lei reserva aos acionistas e é o guardião do que é permanente: a marca, os símbolos, a história, São Januário e o patrimônio. A relevância do associativo vem de duas premissas: fiscalizar com competência e ter vida própria. Um clube com sedes cheias, esportes olímpicos fortes, finanças em ordem e participação dos sócios fortalece a instituição, inclusive a relação com o investidor. Além disso, o Clube tem ampla representatividade institucional junto aos órgãos públicos e de organizações do futebol, fruto dos quase 130 anos de existência. Isso deve ser posto à disposição dos investidores em prol do sucesso e do fortalecimento institucional do nosso futebol, que vem sofrendo desgaste contínuo em decisões negativas sobre operação de jogos e arbitragem.

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Dívidas e finanças: como pretende lidar com o passivo financeiro do clube associativo e quais serão as prioridades para melhorar a situação econômica do Vasco?

- Primeiro, um diagnóstico completo e público do passivo do clube associativo, separado do que é da SAF. Depois, negociação. No Jockey, enfrentamos uma dívida de ISS de cerca de R$ 1,9 bilhão e chegamos a um acordo de R$ 280 milhões. Passivo se enfrenta com método, informação e capacidade de negociação. As prioridades: fazer o patrimônio render (sedes, eventos, parcerias), maximizar as receitas previstas no contrato com a SAF e os projetos incentivados, cortar desperdício e dar transparência total às contas. O clube precisa viver das próprias receitas, sem depender de antecipações.

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Raul Lima Neto é o atual presidente do Jockey Club Brasileiro (Foto: Divulgação)

Futebol: quais medidas considera necessárias para fortalecer o departamento de futebol e garantir que o Vasco tenha condições de disputar títulos de forma recorrente?

- Com a SAF, quem administra o futebol é o investidor, e é assim que deve ser. O papel do presidente do clube é outro: cobrar que os compromissos sejam cumpridos, especialmente os aportes previstos no contrato, e defender o interesse do torcedor e do sócio nas instâncias em que o clube tem voz. Um Vasco que disputa títulos de forma recorrente depende de investimento contínuo, gestão profissional e infraestrutura. Vamos fiscalizar para que o dinheiro prometido chegue ao campo, ao CT e à base, no prazo combinado. E garantir que a SAF tenha em breve um novo São Januário, ampliado e requalificado, que possa gerar mais receitas para a SAF, preservando sua contribuição esportiva em ser nosso caldeirão, onde todo adversário treme.

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São Januário: quais são seus planos para o estádio? A reforma ou ampliação de São Januário será uma prioridade da sua gestão? Como pretende viabilizar o projeto e realizar a transferência do potencial construtivo?

- São Januário é patrimônio do clube e é prioridade. É a nossa casa e símbolo da nossa história. A lei da Operação Urbana Consorciada e a transferência do potencial construtivo já ocorreram; agora o desafio é concluir essa operação nas melhores condições para o Vasco, com transparência total sobre intermediários, valores e contrapartidas, e tirar a obra do papel. Para isso, vamos respeitar os avanços do projeto arquitetônico até aqui, iniciado em 2018 pelo grande vascaíno Sergio Dias; vamos aproveitar a ótima relação de membros da nossa chapa com o poder público para ampliar as intervenções no entorno; e alocar nesse projeto pessoas de grande capacidade e experiência.

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O projeto consiste em uma operação imobiliária e financeira complexa, e vai demandar diversas outras fontes de recursos além do potencial transferido, como naming rights e outros ativos publicitários, venda de camarotes e cadeiras cativas, direitos de exploração de espaços e venda de produtos. Tudo conduzido com equipe forte, parceiros adequados, cronograma e prestação de contas ao sócio em cada etapa. A experiência de transformar o Jockey numa arena multiuso, com receitas de eventos, ajuda a pensar em um São Januário que gere receita o ano inteiro.

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Categorias de base: como pretende fortalecer as categorias de base e ampliar o aproveitamento de jogadores formados no clube no elenco profissional?

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- A gestão da base é da SAF, e o contrato prevê investimentos na sua infraestrutura. O Clube vai acompanhar de perto o cumprimento desse compromisso. O clube associativo pode fazer diferença na formação do atleta como pessoa: educação, acompanhamento e oportunidades fora do campo, com o Colégio Vasco da Gama como catalisador desse caminho. Atleta bem formado cria identificação, rende mais, fica mais tempo e tem futuro mesmo quando a carreira não decola.

Governança e transparência: quais mudanças pretende implementar na estrutura administrativa do Vasco para ampliar a transparência, a fiscalização e a participação dos sócios nas decisões?

- Transparência para nós não é discurso, é rotina. Contas do Clube publicadas de forma clara e periódica, relatório público sobre o cumprimento do contrato da SAF, auditoria independente em Demonstrações Financeiras publicadas no prazo adequado, e um canal direto para o sócio ser ouvido e respondido. Queremos ampliar a participação do sócio nas decisões, com consultas e prestação de contas regulares, e fortalecer o papel do Conselho Fiscal. Na nossa chapa temos pessoas com experiência em compliance, governança e conselhos de administração, e isso vai fazer parte da gestão desde o primeiro dia.

Raul Lima Neto (Foto: Divulgação)

Esportes olímpicos e paralímpicos: como pretende conduzir os esportes olímpicos e paralímpicos do Vasco? Quais serão as prioridades para fortalecer essas modalidades, garantir investimentos e ampliar o apoio aos atletas?

- O Vasco nasceu no remo, e os esportes olímpicos são parte da nossa identidade. As prioridades serão o remo, a volta do basquete à elite e o fortalecimento das demais modalidades, olímpicas e paralímpicas. Para isso, vamos estruturar a captação por leis de incentivo ao esporte, buscar patrocínios e parcerias, e apoiar os atletas com condições de treino, acompanhamento e visibilidade. O contrato com a SAF prevê esforços para projetos incentivados em favor do Clube, e vamos transformar essa previsão em recursos reais para as modalidades, além de garantir, com a reforma de São Januário, que as demais modalidades também tenham boas condições de trabalho.

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Compromisso com o torcedor: qual é a principal meta que pretende cumprir durante o mandato e que compromisso assume com o torcedor vascaíno para os próximos anos?

- Nossa principal meta é devolver o clube ao sócio: um Vasco associativo com finanças em ordem, sedes vivas, esportes olímpicos fortes e São Januário saindo do papel, com uma SAF fiscalizada de verdade. O compromisso que assumimos com o torcedor vascaíno é de trabalho, transparência, diálogo e respeito à nossa história. O Vasco é muito maior do que qualquer gestão, e é para quem acredita.

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