O Vasco divulgou a lista dos jogadores relacionados que vão enfrentar o Lanús, em Buenos Aires, às 21h30 desta terça-feira (13), pela 5ª rodada da Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A partida contra o Lanús será marcada pela estreia de Fernando Diniz no comando do Vasco. Este é o início da segunda passagem do técnico pelo clube.

Relacionados do Vasco para enfrentar o Lanús

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;

Laterais: Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Victor Luís;

Zagueiros: João Victor, Lucas Oliveira, Luiz Gustavo e Lyncon;

Volantes: Hugo Moura, Jair, Mateus Carvalho, Sforza e Tchê Tchê;

Meias: Coutinho, Paulinho e Zuccarello;

Atacantes: Adson, Alex Teixeira, Garré, Loide Augusto, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

continua após a publicidade

O Vasco também atualizou a situação clínica de jogadores que estão no Departamento Médico. Confira abaixo como anda a recuperação de Mauricio Lemos, Payet e Lucas Freitas.

"Mauricio Lemos: o atleta segue em reabilitação da fratura na 12ª costela e no momento está em transição.

Payet: o atleta já realiza trabalhos de transição com bola.

Lucas Freitas: o atleta realiza tratamento na fisioterapia e já iniciou trabalhos de condicionamento e força."

➡️ Vasco inicia trabalhos com Diniz e com mudanças do Departamento de Futebol