A derrota por 2 a 1 para o Vitória, no último sábado, no Barradão, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, marcou o final da segunda passagem de Felipe Loureiro como técnico interino. O diretor técnico teve uma segunda passagem na beira dos gramados para se esquecer e não conquistou nenhuma vitória.

A sequência começou com o empate em 1 a 1 contra o Operário, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Após isso, o Gigante da Colina teve três derrotas seguidas. A primeira por 1 a 0 para o Palmeiras, em Brasília.

Após isso, a equipe voltou a frustrar a torcida com o vexame histórico na Sul-Americano e foi goleado pelo Puerto Cabello, da Venezuela, por 4 a 1, fora de casa. Por conta disso, o Cruzmaltino se tornou a primeira equipe brasileira a perder por mais de três gols de diferença para uma equipe venezuelana.

O último jogo de Felipe no comando interino do Vasco foi a derrota para o Vitória por 2 a 1, em uma partida que a equipe teve um jogador a mais em campo desde o primeiro tempo. Ao todo, o Vasco levou oito gols em quatro jogos e apenas marcou três vezes. Por conta disso, acabou entrando na zona de rebaixamento.

Após Felipe, segunda passagem de Diniz no Vasco

Após a sequência com o comando interino, Fernando Diniz começará segunda passagem pelo comando do Cruzmaltino. Em sua primeira passagem pela equipe durante a Série B de 2021, o treinador teve um bom começo de campanha, mas foi acumulando tropeços e não conseguiu consquistar o acesso para a Série A de 2022.

Ao todo, foram 12 partidas disputadas comandado o Gigante da Colina. Neste período, a equipe conquistou apenas quatro vitórias, teve três empates e perdeu em cinco ocasiões. Ele foi demitido após a derrota por 3 a 0, em São Januário.

Fernando Diniz começará sua segunda passagem pelo Vasco no meio de semana, quando sua equipe vai enfrentar o Lanús, da Argentina, na terça-feira (13), em "La Fortaleza", em Buenos Aires, na Argentina. A partida é válida pela penútima rodada da Sul-Americana e é um confronto direto pela liderança do Grupo G.