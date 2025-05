O Vasco inicia a semana com um novo técnico. Fernando Diniz volta ao Cruz-Maltino para a segunda passagem e começa a ter os primeiros contatos com o grupo nesta segunda-feira (12), que também é a data marcada pelo embarque do time para Buenos Aires.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Neste início da segunda passagem pelo clube, Diniz também não terá tempo para desenvolver a filosofia de trabalho. Até o final de maio, o Cruz-Maltino entrará em campo para mais seis jogos.

Neste período, o Vasco terá poucos dias longe dos gramados, tendo em vista que contará com curtos intervalos de três dias para cada partida. A exceção será quando a equipe jogar pela Copa do Brasil ou Sul-Americana, que serão apenas dois dias. Ao todo serão 13 dias sem entrar em campo.

continua após a publicidade

Lanus x Vasco (13/05) para Vasco x Fortaleza (17/05) - intervalo de 3 dias

Vasco x Fortaleza (17/05) para Vasco x Operário (20/05) - intervalo de 2 dias

Vasco x Operário (20/05) x Fluminense x Vasco (24/05) - intervalo de 3 dias

Fluminense x Vasco (24/05) para Vasco x Melgar (27/05) - intervalo de 2 dias

Vasco x Melgar (27/05) para Vasco x Bragantino (31/05) - intervalo de 3 dias

Apesar do calendário apertado, há um aspecto positivo a partir deste ponto que pode ser uma virada de chave. Se por um lado, o Cruz-Maltino passou cinco confrontos longe do Rio de Janeiro, agora o time terá cinco partidas em solo carioca, sendo quatro em São Januário. O jogo jogo em maio fora de casa, sob o comando de Diniz, será justamente na estreia diante do Lanús.

➡️ Desembarque do Cruz-Maltino é marcado por protestos e confusão com a Polícia

Marcelo Sant'Anna foi demitido no final deste domingo (11) (Foto Dikran Sahagian/Vasco)

Expectativa por mudanças no Departamento de Futebol

Fora das quatro linhas, a tendência é de que o Departamento de Futebol sofra mais mudanças nesta segunda-feira (12). Após a demissão de Marcelo Sant'Anna, que deixou o cargo de diretor executivo, a tendência é de que Felipe Loureiro possa ser remanejado. Outras alterações não estão descartadas.

continua após a publicidade

A ideia central das mudanças é fazer com que a pressão diminua e o clube passe a respirar novos ares. O Cruz-Maltino quer melhorar o ambiente para o início de trabalho do técnico Fernando Diniz.

Os trabalhos serão retomados nesta segunda-feira. No mesmo dia, o Cruz-Maltino viaja para Buenos Aires, onde encara o Lanús às 18h30 de terça-feira (13), pela 5ª rodada do Grupo G da Sul-Americanca.