Casimiro desabafa sobre chegada de Fernando Diniz ao Vasco

O Vasco teve mais um resultado ruim na temporada de 2025. Desta vez, com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o Cruzmaltino sofreu um revés contra o Vitória, no último sábado (10), no Barradão, pela oitava rodada do Brasileirão. O desfecho do confronto fez o influenciador Casimiro Miguel realizar um desabafo sobre o momento do clube carioca e a contratação do técnico Fernando Diniz.

Durante o programa "Tempo de Bola", da Cazé TV, no Youtube, Casimiro lamentou o resultado recente do Vasco no Brasileirão. Além disso, ele também declarou não ter certeza do resultado do trabalho de Fernando Diniz no clube. O treinador foi contratado pela diretoria cruzmaltina na última sexta-feira (9).

- A verdade é o seguinte. Não tenho mais força. Não sei, e nem quero saber se o Fernando Diniz vai dar certo. Tô ficando maluco por causa do Vasco. Primeiro, o que o Vasco fez sábado com o torcedor, não se faz com o pior inimigo. Já não tinha expectativa nenhum depois do jogo contra o Puerto Cabello. Mas sou otário e fui assistir o jogo - iniciou o influneciador, antes de completar.

- Quando o Vitória perde um jogador, pensei que daria para ganhar. Aí o Vasco fez 1 a 0. Não queria mais. Não sou guloso, apesar de parecer o contrário. Só queria os três pontos. Mas chegou em um momento do jogo, que parecia que o Vitória estava com um jogador a mais e não o Vasco. Aí vamos ao Diniz, não sei se vai dar certo e o Pedrinho também não. Está todo mundo perdido - concluiu.

Fernando Diniz no Vasco

O Vasco anunciou na última sexta-feira (9) a contratação do técnico Fernando Diniz. O treinador assinou contrato até o fim de 2026 e retorna ao clube após passagem curta em 2021. A estreia será diante do Lanús-ARG, pela Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira (13); o diretor técnico Felipe segue no comando diante do Vitória, neste sábado (10).

Junto a Diniz, chegam ao Cruz-Maltino os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli. Os profissionais se apresentam no clube no próximo domingo (11), quando chegam ao Rio de Janeiro.

A investida da diretoria do Vasco busca uma melhora no desempenho da equipe para a temporada de 2025. Vale destacar, que o ciclo de Fábio Carille no comando do clube carioca chegou ao fim no último dia 29 de abril. A demissão aconteceu após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.