Vasco demite o diretor de futebol Marcelo Sant’Ana

Fim da linha para Marcelo Sant'Ana. O dirigente foi demitido pelo Vasco e não é mais o diretor executivo de futebol. O anuncio foi feito pelo clube no final da noite deste domingo (11).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com a demissão de Marcelo Sant'Ana, o CEO Carlos Amodeo passa a assumir acumular a função de diretor executivo de futebol. O dirigente ficará no cargo de maneira temporária.

Marcelo Sant'Ana já balançava no cargo. A situação do diretor de futebol se tornou insustentável após a derrota para o Vitória, de virada. A ideia do Vasco é deixar o clima mais ameno para a chegada de Diniz.

continua após a publicidade

O entendimento é de que é necessária uma mudança de astral e uma reformulação no Departamento de Futebol pode ser um caminho. Vale lembrar que Diniz vai participar ativamente ao lado de Pedrinho no setor e na busca por reforços.

Confira o comunicado emitido pelo Vasco:

"O Vasco da Gama informa o encerramento do vínculo contratual do Diretor Executivo de Futebol, Marcelo Sant’Ana.

O clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus futuros desafios.

As atividades burocráticas do Departamento de Futebol ficarão, temporariamente, sob a responsabilidade do CEO, Carlos Amodeo, que acumulará tais atribuições."

continua após a publicidade

➡️ Desembarque do Vasco é marcado por protestos e confusão com a Polícia

Vasco está há oito jogos sem vencer (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Marcelo Sant'Ana foi anunciado pelo Vasco no dia 2 de janeiro de 2024, já sob a gestão de Pedrinho no comando da SAF. Com o diretor de futebol, o Cruz-Maltino contratou 14 jogadores. Relembre todos os atletas com o Lance! abaixo.

2024

Alex Teixeira (atacante) Emerson Rodríguez (atacante) Jean Menezes (atacante) Maxime Dominguez (meia) Philippe Coutinho (meia) Souza (volante)

2025