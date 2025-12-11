menu hamburguer
Vasco

Vasco divulga relacionados contra o Fluminense e atualiza situação médica de jogadores

Jogo da Copa do Brasil acontece logo mais, às 20h (de Brasília), no Maracanã

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Captura-de-tela-2024-10-09-140241-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/12/2025
17:37
Jogadores do Vasco concentrados em jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo (Foto: Dhavid Normando / Código19 / Gazeta Press)
imagem cameraJogadores do Vasco concentrados em jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo (Foto: Dhavid Normando / Código19 / Gazeta Press)
  Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco divulgou os jogadores relacionados para enfrentar o Fluminense logo mais, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A lista não conta com Lucas Pitón, lateral-esquerdo que sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e o goleiro Daniel Fuzato, internado para tratamento de infecção na face.

A provável escalação vascaína tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Relacionados

Goleiros: Allan Vitor, Léo Jardim e Pablo.

Defensores: Cuesta, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Robert Renan e Victor Luis.

Meias: Barros, Coutinho, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Paulinho, Tchê Tchê e Thiago Mendes.

Atacantes: Andrés Gómez, David, GB, Matheus França, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

➡️ Vasco nunca perdeu para o Fluminense na Copa do Brasil; veja retrospecto

Jogo vale muito para o Vasco

Além de buscar o título da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino disputa premiação considerável paga pelo torneio. A presença na decisão do mata-mata nacional renderia ao clube, no mínimo, mais R$ 33 milhões. A taça, por sua vez, concede premiação de R$ 77 milhões. Já garantido em competição continental na próxima temporada, o Vasco quer o título também para voltar a marcar presença na Libertadores em 2026. Caso contrário, jogará a Copa Sul-Americana.

Calendário da Copa do Brasil

Quarta-feira (10/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)
Cruzeiro 0 x 1 Corinthians - 21h30

Quinta-feira (11/12) - semifinal da Copa do Brasil (ida)
Vasco x Fluminense - 20h

Domingo (14/12) - semifinal da Copa do Brasil (volta)
Corinthians x Cruzeiro - 18h
Fluminense x Vasco - 20h30

Quarta-feira (17/12) - final da Copa do Brasil (ida)
A definir

Domingo (21/12) - final da Copa do Brasil (volta)
A definir

